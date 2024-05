La emotiva anécdota de Chino, de Supersubmarina, tras despertar del coma: "De la música no ha olvidado prácticamente nada"

Juanca, Pope, Jaime y Jose continúan celebrando el lanzamiento de su disco La Maqueta tras ocho años de parón obligado. Un tiempo de descanso, reconstrucción y rehabilitación de las secuelas físicas y emocionales que les dejó el accidente de coche que sufrieron el 14 de agosto de 2016 cuando volvían a su pueblo natal, Baeza, tras tocar en el Medusa Festival de Cullera.

La historia de supervivencia de estos cuatro amigos la narra Fernando Navarro en Algo que sirva como luz, el libro que han presentado, junto al nuevo álbum, este martes en La Resistencia. Los cuatro integrantes del grupo se han sentado en plató de David Broncano en la primera entrevista pública tras su silencio. El mes pasado acudían, a puerta cerrada, al teatro Pavón en un encuentro con prensa y fans que supuso el primer paso de este nuevo camino que recorren juntos.

Durante la charla, Jose ―Chino para los amigos― no ha tenido reparos en hablar de los problemas que arrastra tras la colisión. Entre ellos, anosognosia, diagnosticada por su neurólogo. No recuerda nada de lo que sucedió seis años antes del choque. Aunque le vienen "pistoletazos" de su vida de estrella de rock, no es capaz de rememorarse encima de un escenario. Sus compañeros le ayudan a "conectar" las historias para poder verlas con perspectiva.

Ellos son los que recuerdan una poderosa y emotiva anécdota que ocurrió en el mismo hospital, cuando Chino acaba de despertar del coma.

"Tiene una memoria musical muy grande", empezó a relatar Jaime. "De la música no ha olvidado prácticamente nada. De hecho, justo cuando salió de la UCI, vino un amigo suyo a visitarlo y traía un pianillo. Empezó a tocarle una escala de Puta Vida (una canción de la banda) y se equivocó en una nota. Este, que no podía ni hablar, dijo 'te has equivocado en un semitono'", relató. "Era re sostenido", añadía, despertando las risas y los aplausos del público.

Una proeza casi milagrosa de la memoria que se une al inmenso trabajo y esfuerzo que todos los integrantes del grupo han puesto para salir adelante. Además de las físicas, las secuelas emocionales que arrastran no han puesto el camino fácil.