La emotiva carta de Carolina Marín y su agradecimiento a He Bingjiao

Carolina Marín ha agradecido el apoyo y el cariño tras su dramática lesión en la semifinal de bádminton de los Juegos Olímpicos de París 2024, que la dejó fuera de conseguir su ansiada medalla olímpica.

La deportista ha publicado una carta en su cuenta de Instagram, donde ha expresado sus sentimientos y el sufrimiento que sintió el pasado domingo en París. Además, ha querido mencionar a su compañera y rival durante el partido de clasificación a al final olímpica de bádminton, He Bingjiao quien tuvo el emocionante detalle de sacar un pin con la bandera española homenajeando a la onubense.

"El domingo sufrí uno de los momentos más difíciles de mi vida. Han pasado unos días, pero necesitaré más tiempo para asimilarlo bien. Supongo que la vida nos pone en situaciones que no queremos vivir y que nadie merece, pero debemos asumirlo y llevarlo de la mejor manera posible", es el comienzo de la carta de la jugadora de bádminton.

La deportista llegó el lunes a España, donde tuvo que pasar por el hospital de manera urgente, donde se confirmó su tercera rotura de ligamento cruzado.

Carolina Marín | GETTY

"Nunca había recibido tanto cariño, está siendo inabarcable. Pero seguro que me dejáis destacar a una persona: animé a He Bingjiao a disputar un buen partido en la final, porque la deportividad estaba por encima de todo", ha escrito Carolina Marín, queriendo destacar a su rival del partido, quien sí se clasificó para al final.

"Pero el momento en el podium es uno de los gestos más bonitos que han tenido hacia mí jamás y siempre le estaré increíblemente agradecida", ha añadido la deportista.

He Bingjiao pudo no hacer nada, pero quiso tener un bonito detalle con su contrincante lesionada, dejando ver que el compañerismo en el deporte va mucho más allá de la competición.

"No me gustaría acabar sin recordar que a veces usamos el deporte como ejemplo para la vida. Y el domingo también fue así: si trabajas duro y te esfuerzas más que nadie en cumplir tus sueños, estos se pueden hacer realidad. Pero no siempre ocurre.", ha continuado explicando Marín.

Y ha finalizado su emotiva carta hablando de su infancia y de los sueños que tenía diciendo que: "Yo sí cumplí los sueños de la niña que salió de Huelva hace mucho tiempo, pero tenía otros por cumplir. No pasa nada, la vida sigue y yo seguiré buscando mis sueños. Ahora empieza otro camino, pero que ya conozco".