El emotivo detalle de la jugadora He Bingjiao con Carolina Marín en la entrega de medallas

Tras los últimos acontecimientos en París, los deportistas han vuelto a demostrar que el compañerismo entre jugadores va más allá de la competición. Así lo ha mostrado la deportista china He Bingijao quien consiguió una agridulce victoria por la lesión de Carolina Marín, pero que ha querido tener un detalle en su entrega de medallas.

La inoportuna lesión de la onubense ha conmovido a toda España y también a su rival. Tras ver que la española no podía seguir con el partido, rompió a llorar, ya que ella también era consciente de que ahí terminaba la posibilidad de Carolina de conseguir su ansiada medalla de oro.

He Bingjiao perdió el siguiente partido con la japonesa An Se Young, poniéndose la medalla de plata. En el mismo podio, la rival de la española ha querido acordarse de la campeona olímpica y su final dramático.

Ha tenido un bonito detalle con Carolina Marín y, por lo tanto, con toda la afición española. La deportista china ha sacado un pin con la bandera española cuando ha posado para las fotos con el resto de medallistas de bádminton femenino.

La rival de Carolina Marín se mostró muy afectada este domingo, incluso declaró no sentirse conforme con el partido. "No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final", comentó He Binjiao tras el duelo.