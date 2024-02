Las emotivas palabras de Aitana a Sangiovanni tras su paso por Sanremo: "Te estaré por siempre agradecida"

Aitana ha brillado como la estrella más resplandeciente del firmamento en el Festival de Sanremo 2024.

La cantante catalana, que se está tomando muy en serio la fase de internacionalización de su carrera, ha formado parte del famoso certamen italiano junto a Sangiovanni, que concursaba para convertirse en el representante de Italia en Eurovisión. Ambos cantaron un medley de Farfalle y Mariposas, su exitosa colaboración.

Tras su paso por Sanremo, el artista recibieron el sexto disco de platino para Mariposas en España, una manera preciosa de poner broche de oro a un momento tan especial para los dos. Asimismo, el cantante italiano ha dedicado unas palabras preciosas a Aitana en sus redes sociales acompañada de la foto del momento.

"Hola amiga mía, fue lindo tenerte conmigo en el escenario. Fue un placer y un honor tenerte como invitada para algo tan grande y, definitivamente, lo hiciste más especial. Espero que de ahora en adelante la gente que no conocía tu talento empiece a hacerlo. Gracias @amadeusonoio @sanremorai por creer en esta pieza y comenzar este viaje y Aitana por permitirme llevarlo a otro país. Es algo increíble y me sentí muy bien al cerrar el círculo agradeciendo a quien me permitió abrirlo", ha expresado a la intérprete de Dararí.

Aitana no se ha quedado callada y le ha dedicado unas emotivas palabras llegas de agradecimiento por brindarle una oportunidad tan grande como esta, en un momento de su carrera tan importante y, sobre todo, hacerla sentir bien en todo momento.

"Gracias por todo. De verdad gracias, no solo me invitaste a cantar a uno de los festivales más importantes del mundo, sino que también te encargaste de que estuviese cómoda, a gusto y feliz en todo momento. Estabas más pendiente de mí que de ninguna otra cosa para que la gente en Italia pudiese conocerme... y sinceramente, eso dice muchísimo de ti. Realmente te estaré por siempre agradecida. Nos vemos pronto, aquí me tienes para lo que quieras, lo sabes", ha escrito en sus redes.

Nos encanta esta amistad tan bonita que han creado a raíz de su colaboración, y después de esto, Sangiovanni no puede faltar en el Bernabéu de Aitana.