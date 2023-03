Las emotivas palabras de Selena Gomez a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñón

Selena Gomez ha querido volver a reconocer el amor que Francia Raisa le demostró cuando le donó un riñón en el año 2017.

La cantante, que en aquel momento aseguró que su "mejor amiga" le había "salvado la vida", continúa sintiéndose afortunada por tener cerca a personas capaces de realizar acciones tan trascendentales como esta para mejorar su calidad de vida.

"Se que soy muy afortunada. Entiendo que son cosas que no le pasan a la mayoría de la gente, y conozco el resultado de esas situaciones y lo serias que son, así que no me tomo a la ligera que me haya pasado así", decía en una entrevista en el espaecio de Apple TV 'Dear...'.

Da igual los años que pasen y la distancia física que exista entre ellas. Selena Gomez estará agradecida de por vida a su amiga y conoce el valor de la decisión que tomó cuando Raisa aceptó donarle un riñón para ayudar a Selena a tratar el lupus que padece.

"Nunca, nunca, estaré más en deuda con una persona que con Francia. La idea de que alguien ni siquiera dudara en ser donante fue increíblemente fuerte", dijo antes de enseñar el dibujo que ambas llevan en la piel para recordar la fecha que les cambió la vida a las dos: "Tengo un tatuaje con ella en la actualidad. Es la fecha en la que hicimos el trasplante".

Así se conocieron Selena Gomez y Francia Raísa

En 2007, Selena Gomez estaba triunfando como actriz en series infantiles como Los magos de Waverly Place. Por su parte, Francia Raisa también arrasaba como actriz en proyectos audiovisuales como The Secret Life of the American Teenager.

Para aprovechar la fama que ambas habían conseguido, Disney y ABC organizaron una visita a un hospital para niños, acción social en la que coincidieron por primera vez. Hicieron muy buenas migas y comenzaron una amistad que se alargó durante años.

Selena Gomez y Francia Raisa // Instagram

Por qué Francia Raísa le donó un riñón a Selena Gomez

No es ningún secrero que Selena Gomez padece lupus, una enfemerdad autoinmune para la que necesita tratamiento habitual.

Sin embargo, en 2017 las complicaciones llegaron a un punto crítico: Selena necesitaba un trasplante de riñón bajo el riesgo real de morir. Francia Raísa se ofreció voluntaria para donarle el órgano a pesar de los riesgos que podía suponer la operación para ella.

"No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi hermosa amiga Francia Raísa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecido. Te quiero mucho hermana", publicó Selena en su cuenta de Instagram junto a una foto juntas en sus camas del hospital.

En una entrevista que Francia Raisa dio semanas después de la operación, explicó que este gesto les convertía ya en "familia": "Tiene mi sangre. Perdí a mis abuelos cuando era más pequeña y ahora sus abuelos son mis abuelos, así que tengo una familia extendida. Ha sido realmente maravilloso".

Sin embargo, a diferencia de Selena, Francia necesitó una recuperación mucho más larga, lo que realmente le asustaba: "Es más difícil cuando eres el donante porque pierdes algo que el cuerpo no necesitaba perder. Ella estaba mejor inmediatamente mientras yo lo pasé mal. No me podía levantar sin que alguien me ayudara. No me podía bañar sola, alguien tenía que ayudarme porque no podía moverme".

El enfado de Selena y Francia Raisa en 2019

Selena y Francia estaban realmente unidas pero algo quebró su amistad durante unos meses en 2019. La actriz reprochó a la cantante que estaba llevando un estilo de vida completamente insalubre, algo que los médicos le habían dicho que no podía hacer tras la operación.

"Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más pero ella lo hizo. Francia la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía 'se preocupa por ella y la ama', pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raísa y desde octubre pasado ya no se hablan", contó una fuente cercana a Francia sobre el distanciamiento entre las actrices.

A pesar de todo, en julio de 2022 publicaron un TikTok juntas en las que se podía comrprobar que habían recuperado su valiosa amistad.