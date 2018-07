Enrique Iglesias, demandado por impago de derechos de autor

Enrique Iglesias ha sido demandado por un productor musical, Steve Morales. Hace años Steve produjo los exitosos temas de Enrique Don't Turn Off the Lights y Love 4 Fun de su disco Escape , unos trabajos por los cuales Steve no ha recibido dinero y por los que ha decidido llevar al cantante hasta los tribunales por daños no específicos.

Han pasado ya varios años desde que Enrique Iglesias publicase su disco Escape, pero este disco además de seguir a Enrique por los éxitos profesionales que le dieron en su momento, hay un tema que hace que este trabajo tenga un sabor agridulce.

Y es que tras haber sido galardonado en los American Music Awards como "Mejor artista latino", Enrique va a tener que verse las caras en los tribunales con un productor musical: Steve Morales.

Steve reclama a Enrique que se le indemnice económicamente por daños no específicos, el productor de los temas del cantante de Don't Turn Off the Lights y Love 4 Fun asegura que sus canciones no fueron producidas por amor al arte si no que fueron pactadas en un acuerdo con Enrique en el año 2000.

De momento, ni el artista ni sus representantes han hecho ninguna declaración al respecto, y es que ahora Enrique se encuentra sumergido en una gira mundial que le está llevando a recorrer todo el mundo.