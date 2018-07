Enrique Iglesias: "Sería un mentiroso si te dijera que "I'm freak" es uno de mis videos favoritos porque no lo es"

Enrique Iglesias ha pasado por El Hormiguero para promocionar su nuevo disco Sex and Love, publicado el pasado 18 de marzo y que cuenta con las colaboraciones de de artistas como Pitbull, Flo Rida, Jennifer Lopez o Kylie Minogue, además de los españoles Juan Magán e India Martínez. Un nuevo trabajo que promete revolucionar las pistas de baile como ya hizo su anterior disco Euphoria.

Durante la entrevista el cantante habló con Pablo Motos del polémico video de I’m freak: “A mi no me parece escandaloso, es simplemente un videoclip aunque sería un mentiroso si te dijera que es uno de mis videos favoritos porque no lo es.” Además hemos conocido la cara menos conocida de Pitbull: “Pitbull es un tio con mucha energía, lo admiro muchísimo, tiene mucha disciplina, es trabajador y leal que es muy importante. Somos buenos amigos.”

Pablo Motos le preguntó por su costumbre de subir a sus fans al escenario y besarlas: "en ninguno de los conciertos está preparado, me encanta interactuar con mis fans, si no fuera por ellas no estaría aquí ahora" y hablaron sobre su hermano Rodrigo, que hace poco ha confesado que le gustaría ser cantante:“que él tenga éxito o no dependerá de su trabajo y de las canciones que haga”.

Por si fuera poco también aprovechó su visita al programa para estrenar en exclusiva el videoclip de la canción Bailando.

Mira la entrevista completa a continuación o en AtresPlayer