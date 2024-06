"¿Eres estúpido?": la bronca de Adele a un asistente a su concierto por hacer un comentario LGTBfóbico

Adele ha demostrado una vez más que es una firme aliada del colectivo LGTB.

La cantante se encontraba dando un concierto como parte de su residencia en Las Vegas y ha llegado a detener el show tras escuchar un comentario de un asistente que no le ha gustado nada. Mientras estaba hablando, ha aprovechado para gritar 'el orgullo LGTB apesta' y la británica no se ha quedado callada.

Visiblemente enfadada, le ha preguntado que acababa de decir: "¿Qué has dicho? ¿Vienes a un jodido concierto mío a decir que el orgullo apesta? ¿Eres jodidamente estúpido? No seas ridículo". Ante esta respuesta, la audiencia ha comenzado a aplaudir y vitorear a Adele, que ha terminado añadiendo: "Bueno, si no tienes nada mejor que decir, cállate".

La intérprete de Hello no ha querido seguir cantando hasta desear a todos, menos a esa persona, un feliz orgullo: "Feliz orgullo a todos, menos a ti".

Se trata de una buena forma de empezar el mes del Orgullo LGTB.