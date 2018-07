Eros Ramazzotti se casa con la modelo Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti tiene motivos por los que sonreír. Después de siete años junto a la modelo y madre de su hija Marica Pellegrinelli , la pareja ha decidido dar un paso más adelante en su relación y pasar por el altar. El propio cantante ha sido el encargado de anunciarlo públicamente mediante su cuenta de Twitter y ha aprovechado para dejar claro que no concederán ninguna entrevista el día del enlace. ¡Muchísimas felicidades!

"Estoy muy feliz porque, es cierto, ¡nos casamos! He querido escribirlo aquí, principalmente para compartir esta inmensa alegría con todos vosotros y también para disipar cualquier duda: no hemos concedido y no concederemos ninguna entrevista o foto (aunque habréis visto en la web, obtenidas de cualquier archivo de cualquier género... ¡Que fantasía!). Viviremos esta fiesta reservada, solo junto a nuestros amigos y seres más queridos. Un grande abrazo a todos: nos veremos pronto... ¡En música!", anunciaba Ramazzotti.