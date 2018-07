Esta instructora de fitness es la verdadera reina del twerking

Lexy Panterra es una instructora de fitness californiana que ha dejado a todos con la boca abierta con su particular baile de 'Lean On' de Major Lazer haciendo twerking . El vídeo acumula ya más de 4 millones de visitas en poco más de tres semanas. ¡No te lo pierdas!

¿Aún no nos has mandado tu vídeo haciendo tu baile propio de Lean On de Major Lazer? Pues quizá Lexy Panterra te sirve de inspiración.

Esta instructora de fitness ha subido a Youtube un vídeo donde baila a ritmo de esta canción haciendo twerking y si le das al play verás por qué acumula más de 4 millones de visitas desde su reciente publicación.

Ni Miley Cyrus, ni Nicki Minaj, los movimientos pélvicos de esta californiana la coronan como la reina del twerking del momento.