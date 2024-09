Ester Expósito, irreconocible en la portada de 'Vogue España'

Ester Expósito es una las actrices más aclamadas del momento en España. Desde su salto a la fama por Élite, la intérprete suma casi 26 millones de seguidores en Instagram.

La joven estrella protagoniza ahora una nueva película, El llanto (Pedro Martín-Calero, 2024), que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Por eso, Vogue España ha querido contar con ella para su portada de octubre.

En ella, Expósito parece irreconocible con una peluca negra con el pelo liso y corto. En cuanto al vestuario, la actriz lleva un estilismo de Chloe Grace Press completamente blanco. Por su parte, la entrevista es una de las más personales que ha concedido la actriz, ya que se ha sincerado sobre la presión de la fama y sobre sus inseguridades.

Vogue España señala que Expósito es mucho más que "una cara bonita", por eso han querido plasmar el lado más humano de la actriz durante su conversación con ella.

"Llegar a este punto [de fama] es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo y sacrificio, he dejado pasar muchos periodos en los que no he hecho nada, estando sola en mi casa con la ansiedad que tengo, esperando a que llegase un proyecto que me apeteciese de verdad", reconoce, alegando que el éxito no le cayó del cielo.

Sobre ello, añade: "Ha sido un proceso que en ocasiones me ha hecho caer en pozos oscuros de sentirme muy triste y un poco vacía por no estar haciendo algo que me llenase. Soy consciente de que es una suerte y un privilegio, pero resultó complicado".

También se sincera en cuanto a las inseguridades que arrastra desde su juventud: "Soy muy dura conmigo. Me castigo de una forma un poco tóxica y negativa y eso me ha jugado muy malas pasadas. Ya en el instituto lo pasé muy mal. Me costó mucho encontrarme y sentirme bien conmigo misma: las amistades no ayudaron, me sentía bastante sola y no me motivaba nada", dice.