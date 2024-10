Ester Expósito, tajante sobre las críticas recibidas en redes: "No se opina sobre el físico de otra persona"

Tras su últimas apariciones públicas, todos los focos se pusieron en Ester Expósito. En estos últimos días, las redes sociales se hicieron eco sobre su supuesto cambio físico, apuntando que se ha hecho algunas intervenciones estéticas en su rostro.

Después de que las redes hablaran, llegó el turno de Ester Expósito, quien se ha pronunciado sobre estas críticas en el Bazaar Women of the Year, gala de la famosa revista de moda con la que busca rendir homenaje a aquellas "mujeres fuertes, inspiradoras, luchadoras" y "con talento" a su máximo nivel. En el escenario de los Cines Callo, la actriz de Élite aprovechó su intervención para pronunciarse respecto a este asunto.

La actriz de Bandidos ha comenzado su discurso apelando a "lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello". Expósito se ha mostrado clara, afirmando de que "no se opina y menos públicamente sobre el físico de otra persona". "Y menos todavía si no tienes ni idea de lo que estás hablando", ha añadido.

Con estas críticas, la actriz asegura de que se ha encargado de "adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones". Aunque el motivo de este discurso, asegura de que lo da por "otras chicas que a lo mejor no las tienen o que aunque las tengan no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo porque aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada".

"Resulta que llevo leyendo que me he realizado la estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada, volvió a ocurrir y que al parecer me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué cosas más. Que si así fuera,estaría en todo en mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada por qué no le he preguntado y porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está" ha respondido Ester Expósito en su intervención.

Ester Expósito sobre las críticas recibidas en redes: "Las mujeres, al igual que los hombres, también cambiamos"

Con todo ello, la actriz de El Llanto lanzaba un mensaje de forma contundente: "Porque lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos, o adelgazamos. Y al final, sigo menos mal, porque esto significa que estamos vivas y que no somos muñecas".

Con ello en su alegato, pedía que se dejara de "estudiar con lupa, de analizar y de cuestionar tan exhaustivamente, sobre todo a las mujeres porque además, nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona ni lo que le ha podido, los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico".

"Y por último sería increíble que determinados medios de comunicación dejarais de haceros eco y dar bola a estos bulos para conseguir clic fácil porque haríais mucho bien y ayudaríais a que se dejara de opinar tan alegremente y sin información veraz sobre el físico de las personas que al final es otro tipo de violencia más y que nos puede ocasionar un desgaste psicológico importante, entre otras cosas, a las personas que lo recibimos", ha concluido sobre el escenario.

Aitana en los Premios Bazaar Women of the Year 2024

Otro de los discursos que también ha dado de qué hablar ha sido el de Aitana, quien se ha mostrado transparente, alegando cuál es su estado emocional actual. La intérprete de Mariposas ha explicado que aunque se siente "agradecida" por la vida que lleva, lo cierto es que "eso no impide que muchas veces esté triste". "Las personas no somos lo que tenemos, sino quiénes somos, qué nos sucede y cómo reaccionamos ante ello" explicaba.

A su vez, la subcampeona de Operación Triunfo hablaba alto y claro de la violencia que sufren las mujeres: "Al final, como no voy a estar triste o cómo no vamos a estar tristes, no hay más que ver todo lo que ha salido estos días en los medios. Casos evidentes en los que la vergüenza que sentimos las mujeres nos impide expresar el dolor que sentimos o que hemos sentido". Con esta intervención, la catalana lanzaba un mensaje que es esencial: "no tener miedo a decir quién te ha hecho daño o qué te ha hecho daño".