"No estoy muerta", Britney Spears responde a las declaraciones de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, que saltó a la fama dando vida a Eleven en Stranger Things, es actualmente una de las actrices con mayor proyección en Hollywood.

Durante una charla con Drew Barrymore en su programa, la intérprete de 18 años confesó que uno de sus objetivos es interpretar a alguna "persona real" en un biopic. Concretamente, Millie explicó que se siente identificada con Britney Spears al haber comenzado también muy joven en la industria, asegurando que le daría vida de "la manera correcta".

Ha pesar de las respetuosas palabras de Millie, Britney Spears no se ha tomado muy bien que alguien quiera hacer una biopic de su persona. Al menos no por el momento. Y así lo ha transmitido en su cuenta de Instagram, donde suele recurrir para desahogarse de diversos temas, no siempre de forma muy acertada.

"¡Buenas noticias, buenas noticias! Todavía estoy respirando.. Es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas dos personas que me la quitaron... ¿Pero sabéis qué? ¡Sigo viva y vuelvo a respirar!", ha empezado escribiendo en un enigmático mensaje acompañado de la imagen de una puerta.

Sobre las declaraciones de Millie Bobby Brown, a pesar de que Britney no la nombra directamente —como suele hacer cuando habla de otras artistas— ha dejado muy claro que no quiere que hagan películas sobre ella: "He escuchado que la gente quiere hacer películas sobre mi vida... Amiga, ¡no estoy muerta! Aunque está jodidamente claro que me preferían muerta".

Britney Spears revela que padece una enfermedad incurable

Poco antes de estas declaraciones, Britney reveló a través de un post de Instagram que sufre una enfermedad incurable en el sistema nervioso que le está provocando duros síntomas. Ha compartido un video en el que aparece bailando en su casa, algo a lo que tiene acostumbrados a sus fans, explicando por qué sube este tipo de contenido.

"Estoy bailando a tiempo ahora... Victoria... Sí... daños en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo... No hay cura excepto Dios, supongo...", ha comenzado diciendo, detallando que esta enfermedad surge "cuando no obtienes suficiente oxígeno en tu cerebro".

"Tu cerebro literalmente se apaga", ha confesado y ha apuntado todo lo que le provoca: "El daño en el nervio hace que partes del cuerpo se entumezcan. Me despierto como tres veces a la semana en la cama y mis manos están completamente adormecidas... Los nervios son pequeños y se siente como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo".