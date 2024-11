La estrepitosa caída de Chris Martin por un descuido en uno de los últimos conciertos de Coldplay

Coldplay sigue inmerso en una de sus giras más intensas. Gracias a su Music of the Spheres World Tour, la banda británica está haciendo vibrar medio mundo. Aún le quedan algunas paradas en Australia y es precisamente allí, en uno de sus últimos conciertos en Melbourne, donde ha sucedido algo de lo más imprevisible.

Fue durante la última noche de la banda de Paradise, en el Marvel Stadium, donde Chris Martín sufrió una caída por la trampilla del escenario. Tal y como recoge Billboard, el artista estaba andando hacia atrás mientras leía carteles de fanáticos cuando no miró. Los 60.000 asistentes de aquel concierto presenciaron esta caída que, con suerte, no produjo males mayores. Una caída que no ha tardado en dar la vuelta a las redes sociales.

Coldplay y Ralph Macchio se unen al ritmo de 'The Karate Kid'

La gira mundial de Colplay también ha traído momentos mágicos sobre el escenario. Como fue el caso también en Melbourne, cuando Ralph Macchio, actor de la película The Karate Kid, se subió al escenario para interpretar la canción homónima que tiene la banda. Todo un momentazo que quedaría en la memoria de muchos de los asistentes.

Ahora, a la banda le queda algunas fechas en Australia y Nueva Zelanda. Será a partir de enero cuando Coldplay lo de todo con sus directos en distintos puntos del continente asiático como AbuDhabi, Hong Kong o Seúl. A partir de mayo, pondrán rumbo a Norteamérica y cerrarán su Music of Spheres World Tour con 10 noches en el Estadio Wembley de Londres.