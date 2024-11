Coldplay y Ralph Macchio sorprenden en directo al ritmo de 'The Karate Kid' | Gtres

El escenario es un lugar en el que puede suceder lo más imprevisible. Precisamente, Coldplay está inmerso en una extensa gira (su Music of the Spheres World Tour) con un panel de conciertos que está llevando a la banda británica por medio mundo. Recientemente, han tocado en la ciudad australiana de Melbourne, y es precisamente allí donde ha surgido la magia que quedará en la memoria de muchos.

El siguiente tema en cantar sería The Karate Kid, tema que viene incluido Moon Music (Full Moon Edition). Chris Martin, con la voz aparentemente quebrada, pidió ayuda para interpretar este tema. Fue entonces cuando se dio una de esas casualidades de la vida que sorprendieron al público de Melbourne: Ralph Macchio se subió al escenario. Recordemos que el actor dio vida al Daniel LaRusso en la película The Karate Kid en 1984.

Con ello, una actuación en playback por parte del actor (mientras sonaba una pista de la voz de Chris Martin, tal y como cuenta Rollin Stone) harían de esta actuación uno de los momentos más icónicos de la gira.

Ralph Macchio, ¿nuevo protagonista del videoclip de Coldplay?

No nos cabe duda de que esta magistral actuación ha cerrado un círculo entre la banda y el actor unidos por el tema The Karate Kid. Aun así, parece que la banda y el actor estarán unidos por mucho más tiempo: hay informaciones que apuntan a que Macchio estaría inmerso rodando el próximo videoclip de la banda de Viva la vida. Todo ello en un escenario de lo más peculiar, con el actor tocando el piano y unos simpáticos muñecos moviéndose alrededor.

Gira de Coldplay 2024-2025

Con su Music of the Spheres World Tour, Coldplay está llevando lo mejor de su música por mediomundo. Ahora la banda le queda algunas fechas en Australia y Nueva Zelanda a las que le seguirán otros conciertos en Asia a partir de enero en puntos como Abu Dhabi, Hong Kong o Seúl, entre otros. Más adelante le esperarán sus directos en Estados Unidos y Canadá a partir de mayo, cerrando su gira en el Estado Wembley de Londres con 10 noches en las que la banda ha hecho sold out.