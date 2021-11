Eva Fernández, la novia de Ángel Martín y quien se dio cuenta de su brote psicótico

Todo empezó con un mensaje en Facebook. Una mañana Ángel Martín se despertó y decidió felicitar a su chica por el éxito en taquilla de Wonder Woman. "Me alegro mucho mi vida. Enhorabuena por tu trabajo. Estoy deseando ver la siguiente. Te quiero", decía parte del mensaje que le dedicó a Eva Fernández.

Esa día de 2017 Ángel Martín también le llevó un montón de regalos absurdos que pusieron en alerta a su pareja, que fue la única que se dio cuenta de que algo iba mal y decidió llamar a un amigo para poder llevarlo al hospital. A ella no la quería a escuchar porque habían discutido.

"Mis amigos más cercanos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta. Y menos si encima eres cómico", contó Martín en una entrevista en El Mundo con motivo de la publicación del libro Por si las voces vuelven.

Quién es Eva Fernández

Aquella mañana de 2017 Ángel Martín tocó fondo y afortunadamente Eva Fernández supo verlo, pero lo cierto es que el cómico llevaba tiempo mal. "Tenía voces que me iban diciendo distintas cosas, una de ellas me impedía contarle a la gente lo que estaba descubriendo, con otra íbamos en una nave en dirección a otro planeta, en otra era hijo de unos dioses... ", cuenta al hablar del brote psicótico que sufrió en 2017, que le llevó a estar ingresado en un hospital psiquiátrico durante 14 días.

Eva Fernández y Ángel Martín llevaban poco tiempo cuando todo esto ocurrió. La primera noticia que tuvimos de la pareja fue en enero de 2017 en la alfombra roja de los premios Feroz. Ángel y Eva posaron juntos por primera vez protagonizando numerosos titulares.

Actriz y amante del body fitness, Eva Fernández (48 años) deslumbró a las cámaras por su explosivo vestido.

En ese momento Eva trabajaba en Solocomedia.com, el proyecto personal de Ángel Martín. Además, ha participado en sketches de programas de humor y en series como Ciega a citas y El Ministerio del Tiempo.

Hoy tiene un proyecto como diseñadora, evva.swimwear.designer, que incluye prendas de ropa, bisutería y pinturas.

Entre los deportes que practican destaca el culturismo (ha competido en campeonatos como el Arnold Classic Europe) y el pole dance. Se ve en su cuenta de Instagram, en la que publica numerosas fotos de sus entrenamientos, además de sugerentes posados y fotos con Ángel Martín.

Eva es además el ángel de la guarda de Ángel Martín. No solo por haber detectado a tiempo el problema que estaba sufriendo, sino por lo que ha hecho durante todos estos años.

"Al final es la que ha estado haciendo todo lo que yo probablemente no hubiera hecho, desde tener un control de la medicación y asegurarse de que te las tomas, asegurarte que tienes una vida más o menos estable, sigues comiendo y no te vas al pozo, tratando de animar cuando no eres capaz, es un proceso agotador", dijo en una entrevista con ABC. "No me cansaré de agradecerle que me ayudase a superar mi locura".