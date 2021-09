Ángel Martín ha revelado que en 2017 estuvo ingresado durante 15 días tras sufrir un brote psicótico. Lo ha hecho a través de Twitter en su 'informativo matinal para ahorrar tiempo', donde cada día repasa en dos minutos las noticias del día.

Ha sido al final del vídeo cuando el cómico ha lanzado la confesión: "Si te interesan las cosas del cerebro que sepas que yo en 2017 estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico, y desde hoy ya puedes reservar el libro en el que cuento de qué va eso de volverse loco".

Qué es un brote psicótico

Un brote psicótico se define como una ruptura de la realidad de forma temporal provocada por estar sometido a una fuente de estrés constante en el tiempo. Aunque en muchas ocasiones sucede al consumir durante mucho tiempo algún tipo de droga alucinógena, cada vez hay más estudios que centran su origen en intoxicaciones o enfermedades mentales, así como componentes medioambientales.

Antes de producirse un brote psicótico, se presentan en la persona un patrón de comportamiento que se caracteriza por tener un pensamiento extremadamente acelerado que desordenan tanto los síntomas afectivos, vivencias y síntomas cognitivos. Estos síntomas no son fáciles de detectar, ya que la persona que los padece en muchas ocasiones no los exterioriza debido a que está pasando por una profunda sensación de miedo.

Días más tarde, la persona experimenta una alucinación o delirio que da lugar al brote psicótico .Cuando se produce un brote psicótico es necesario que la persona ingrese cuanto antes en una unidad de psiquiatría y se le trate con fármacos antipsicóticos.

"No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero"

En la descripción de su libro Por si las voces vuelven, Ángel Martín explica con más detalle lo que le ocurrió: "Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño"

"No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú", ha continuado.

"Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta: No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero", ha finalizado.