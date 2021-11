Ángel Martín: "Consumía marihuana, éxtasis y alcohol porque creía que me abría puertas a lugares donde no llegaba"

Ángel Martín publicó hace unas semanas el libro Por si las voces vuelven, donde narra con todo tipo de detalles el brote psicótico que sufrió en 2017 por el que tuvo que estar 15 días ingresado en un hospital.

"Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño", relató en la presentación del libro.

"No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú", continuaba.

El cómico aseguró que este libro lo había escrito para él, pero también para romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales.

Ahora ha vuelto a hablar sobre el tema en una entrevista con Ana Pastor para El Objetivo donde ha abordado el tema de su adicción a las drogas en la etapa en la que sufrió el brote psicótico.

"No creo que las drogas fueran el detonante. Desde luego no ayudan, para nada. Pero es cierto que me ha escrito mucha gente a raíz de leer el libro diciéndome 'oye, que sepas que yo he vivido una cosa idéntica a la tuya sin tomar drogas", ha empezado explicándole a la periodista.

"Evidentemente estar consumiendo no ayuda para nada. Yo en aquella etapa estaba consumiendo un montón de marihuana, éxtasis y alcohol", ha continuado, reconociendo que no recurría a las drogas como refugio cuando estaba mal, sino como parte de su profesión: "Me dedico a escribir y me parecía que consumir drogas me abría puertas a lugares que de no consumir, no llegaba".

Sin embargo, Martín ha reconocido que el fumar marihuana no le hacía ser más gracioso en la realidad, pero era la percepción que tenía de sí mismo cuando había consumido. "¿Soy mucho más divertido cuando estoy fumado? No, simplemente me hace más gracia porque estoy fumado, pero va a ser malísimo cuando lo leas sin estar colocado".