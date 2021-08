El extraño regalo de Travis Scott a su hija Stormi que ha incendiado las redes

La mente de Travis Scott a veces parece ir un paso por delante de todos. A nivel empresarial ha sabido destacar hasta convertirse en uno de los artistas más acaudalados del planeta. Sin embargo, ahora se está poniendo en duda su capacidad para entender a su propia hija, Stormi.

La niña, de tres años, dijo que le encantaría pasear en un autobús escolar... y Scott le ha comprado uno. Así lo ha compartido su madre, la empresaria e influencer Kylie Jenner, en sus redes sociales, con una foto de la pequeña junto a su nuevo regalo.

Para muchos, un gesto de cariño increíble. Para otros, una forma de demostrar que no ha entendido lo que quería su hija.

Stormi junto al autobús escolar que le ha regalado su padre, Travis Scott. // Instagram / @kyliejenner

Las redes sociales atacan a Travis Scott

Las redes sociales no han tenido piedad con el rapero, al que han criticado por dos razones: una, porque consideran que Travis Scott y Kylie Jenner, los padres de la niña, viven en otro nivel sin entender que hay mejores formas de gastar el dinero. Otra, porque creen que lo que la pequeña Stormi lo que quería no era el autobús, sino montar en uno lleno de niños y niñas de su edad y vivir esa experiencia. Porque estos autobuses grandes y amarillos se usan en escuelas públicas, no privadas.

¿Y tú qué piensas? Las redes están debatiendo sobre este tema... ¿Crees que Stormi quería el bus amarillo o que preferiría haber viajado en uno con amigos o compañeros del colegio?