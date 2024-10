Fallece el primer cantante de Iron Maiden, Paul Di' Anno, a los 66 años

Este lunes, 21 de octubre, ha fallecido Paul Andrews, más conocido como Paul Di'Anno, el que fue el primer vocalista del mítico grupo de heavy metal Iron Maiden.

Ha sido Conquest Music quien ha informado de la muerte del emblemático músico a sus 66 años. El artista ha fallecido rodeado de sus seres queridos en su casa de Salisbury, Inglaterra.

El cantante estadounidense fue el pionero frente al micro, y estuvo en la banda entre 1978 y 1981, concretamente antes de la llegada de Bruce Dickinson.

Se conocía públicamente que el cantante se estaba recuperando de una operación de rodilla de hace dos años, pero no se han especificado los motivos de su fallecimiento.

El artista señaló en una entrevista en septiembre cómo iba mejorando su articulación: "Está mejorando muchísimo. El único problema es, y me entristece decirlo, con mi propio país, que aquí el NHS es una mierda. Está completamente roto. Me voy, llego con el linfedema que tengo aquí, es como si estuviera todo lleno de líquido... Dos horas con un equipo médico en Croacia y me lo han quitado. Si vienes aquí (Reino Unido), ni siquiera te hacen eso, el drenaje linfático"

Su historia con Iron Maiden

Di'Anno fue uno de los integrantes fundadores de Iron Maiden en 1975, pero finalmente dejó la formación musical en 1981.

Se conoce que el cantante tuvo discrepancias con Steve Harris, el bajista, a la par que con el mánager, Rod Smallwood.

A partir de su salida de Iron Maiden el músico comenzó una reconocida carrera en solitario y en grupos como Battle Zone y Killers.