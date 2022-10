Fernando Tejero abandona Twitter tras llamar "amargada, psicópata" a una usuario que lo criticó

Todas las personas pasan malos días y Fernando Tejero ha tenido recientemente uno de estos. Se encuentra en plena promoción de su nueva película, Modelo 77, en la que acompaña a otros actores como Miguel Herrán o Javier Gutiérrez.

El artista ha tenido una inesperada bronca en Twitter a raíz de un comentario que una usuaria escribió en su cuenta y en la que hablaba de su papel en este film.

"El personaje de Fernando Tejero en Modelo 77 estaba escrito para Antonio de la Torre, no?", se preguntó ella.

La dura respuesta de Fernando Tejero a una crítica

Ante este comentario, Fernando se ha enfadado enormemente y le ha respondido con un largo texto cargado de insultos: "Esto dice mucho de ti, a mí cuando alguien no me gusta, no me molesto en comentar nada de esa persona, y más como tú lo haces".

"Eres una amargada y muy frustrada, y para tu pesar muy poca gente piensa como tú. Háztelo mirar y respeta mi trabajo. ¿A qué te dedicas tú psicópata?, ha terminado. Tras esto, se ha borrado la cuenta.

Las redes cargan contra Fernando Tejero

Este gesto no ha gustado nada en esta red social, y muchas personas han comenzado a criticar las malas formas con las que Fernando ha respondido a una usuaria que simplemente había hecho un comentario.

No se sabe si el actor volverá o no a Twitter, aunque ahora mismo no ha explicado cuál será su decisión.