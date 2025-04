"Por fin enterramos el hacha": Madonna y Elton John hacen las paces tras 20 años de disputas

Dos grandes de la música se declararon la guerra hace décadas, convirtiéndose su relación en una enemistad pública. Y es que Elton John y Madonna durante años han sido protagonistas de un tenso enfrentamiento desde que el intérprete de Your Song cuestionara el talento como artista de su compañera.

Sin embargo, ha llegado el momento en el que los grandes iconos de la música hayan sellado la paz. De hecho, han revolucionado a sus fans con una reconciliación públicamente con una foto juntos como prueba en el programa Saturday Night. "¡¡¡Por fin enterramos el hacha de guerra!!!", ha expresado la intérprete de La isla bonita junto a la imagen en Instagram.

Después de repasar la admiración que sentía por él cuando iba al instituto, la reina del pop también ha manifestado su descontento por Elton John: "Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera su antipatía hacia mí públicamente como artista. No lo entendía".

Sin embargo, más de 20 años después ha dado el paso de limar asperezas: "Me dijeron que Elton John era el invitado musical en SNL y decidí ir".

Necesitaba ir detrás del escenario y confrontarlo. Cuando lo conocí, lo primero que salió de su boca fue: 'Perdóname' y el muro entre nosotros se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En minutos nos estábamos abrazando".

Tal parece la admiración entre ambos que Madonna ha compartido lo que ocurrió después: "Me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se hubiera cerrado! Y puedes decirle a todo el mundo: 'Esta es tu canción…'".

En la publicación Elton John le responde públicamente, muy conmovido por la situación: "Gracias por perdonarme por mi bocaza. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas".

El intérprete de Your Song ha continuado ensalzando la figura de Madonna en todos los sentidos "También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantos que lo necesitaban desesperadamente. Estoy agradecido de que podamos seguir adelante. Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento".

Por último, ha comentado lo que los une a ambos: "Tanto tú como yo hemos sido aceptados y abrazados incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si unimos fuerzas, tengo la esperanza de que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo".

La razón de su enemistad

Sellada la paz entre ambos, cabe recordar lo que ocurrió entre los dos grandes iconos. La disputa entre Madonna y Elton John se remonta a los Premios Q de 2004, donde el cantante insultó públicamente a su compañera al aceptar el premio al compositor clásico.

"Madonna, ¿mejor actuación en vivo? ¡Que se joda!", expresó el músico. "¿Desde cuándo el playback es en vivo? Lo siento, pero creo que deberían fusilar a todos los que hacen playback en público cuando pagas unas 75 libras por verlos. Muchas gracias. Me quitan de su lista de tarjetas de Navidad, pero ¿me importa? No", añadió públicamente.

Estos comentarios continuaron con el tiempo, como cuando Madonna hizo la actuación del descanso de la Superbowl en 2012. En ese momento John dijo en televisión que la artista "se asegurara de hacer una buena sincronización de labios".

Ese mismo año, Elton John volvió a disparar contra ella: "Su gira es un desastre y no le podría pasar a nadie más". "Si Madonna tuviera sentido común, habría hecho un disco como Ray of Light, se habría alejado del dance y se habría limitado a ser una gran cantante pop y a hacer grandes discos pop, algo que hace de maravilla. Pero no... Y parece una puta bailarina de feria".

Ahora todo es agua pasada, y esta reconciliación parece que se forjará a través de una colaboración. Un final feliz para todos sus fans.