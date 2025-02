Madonna responde a Donald Trump tras autoproclamarse "rey": "No me estoy riendo"

La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído consigo cambios en todos los aspectos de la política estadounidense, desde su nuevo enfoque de las relaciones internacionales, pasando por una modificación de las leyes educativas, sanitarias y de inserción, hasta el ámbito municipal.

Una de las últimas medidas tomadas por el mandatario ha sido la revocación de una ordenanza municipal del gobierno municipal de Nueva York, que había establecido unas tasas a los vehículos privados que circulasen por Manhattan, reinvirtiendo los ingresos en la mejora del sistema de transporte público de la ciudad.

"LAS PRECIOS POR CONGESTIÓN HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!", escribió Trump en su red social Truth tras llevar a cabo esta modificación.

Una autoproclamación como rey que, además, vino acompañada por una imagen en el perfil oficial en X de la Casa Blanca en el que, además del texto, añadían una portada falsa de la revista Time en la que aparecía el presidente Donald Trump caracterizado como un monarca.

Unas publicaciones que no han sentado nada bien a la artista Madonna, que no ha dudado en emplear su perfil oficial en la red social para mostrar su desacuerdo con los mensajes y actitud del presidente de Estados Unidos. "Pensé que este país fue construido por los europeos, huyendo de vivir bajo el gobierno de un rey, establecieron un nuevo mundo gobernado por el pueblo. Actualmente tenemos un presidente que se hace llamar nuestro rey. Si esto es una broma, no me estoy riendo", ha escrito la autora de Like a prayer.