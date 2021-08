Flequillo liso y pashmina: Joe Jonas recrea su look de 2007 y triunfa en las redes

El cantante Joe Jonas ha recreado el look con el que se hizo famoso, un estilo muy característico que los Jonas Brothers pusieron en tendencia y con el que enamoraron a millones de adolescentes.

Carpetas forradas de fotografías suyas, pósters en las paredes de la habitación, sus canciones sonando todo el día en la radio y el MP3... Los Jonas Brothers marcaron una época, ¡y qué época!

Los años 2000 fueron una auténtica revolución en cuanto a estilo y aunque ahora miremos esos looks con un poco de vergüenza, en realidad era lo más top del momento. Las adolescentes lucían pantalones de tiro bajo, cinturones brillantes a juego con las bailarinas, lazos en las muñecas y collares de perlas, mientras que los chicos se descantaban por las mal llamadas palestinas. Lo del flequillo liso y largo era común, no había distinción de género. El objetivo era tapar la frente, pero no siempre era una tarea sencilla.

Así eran los Jonas Brothers en 2008 // Getty

Con pashmina, vaqueros caídos y un flequillo moreno más liso que una pared sin gotelé, Joe Jonas se convirtió en el líder de los Jonas Brothers hacia 2007. Nick y Kevin lo acompañaban con estilos prácticamente idénticos y así lo petaron con temas como S.O.S, precisamente la banda sonora que Joe Jonas ha querido utilizar para su "flashback".

El cantante ha publicado un vídeo suyo caminando por la calle como si los años no hubiesen pasado, un regreso a los orígenes que ha entusiasmado a sus fans.