La foto de Milan en un concierto de Shakira que muchos no han entendido

Shakira ha compartido una preciosa foto de su hijo Milan durante su concierto en Los Ángeles en el que sostiene un cartel en el que pone 'T'estimu', 'te quiero' en catalán. La frase en este idioma acompañado del cartel del color amarillo no ha sido entendido por muchos que han acusado a la artista de haberlo hecho expresamente por el conflicto independentista catalán.

El verano de Shakira está siendo de lo más ajetreado debido a su gira El Dorado Tour por Estados Unidos. Aunque su chico Gerard Piqué no ha podido acompañarle por sus compromisos con el F.C. Barcelona, si lo han hecho sus hijos Milan y Sasha.

Ha sido precisamente en el concierto de Los Ángeles del que Shakira ha querido compartir un precioso momento en las redes sociales, una foto de Milan viendo el concierto de su madre sujetando un cartel en el que podía leerse 'T'estimu', 'te quiero' en catalán.

Aunque esto debería ser una simple muestra de amor, muchos se lo han tomado de forma negativa por el color amarillo del cartel, acusando a la artista de hacer referencia al conflicto independentista. Mensajes como "¿En amarillo? ¿En serio? Ya me parece horrible mezclar deporte y política pero meter también a los niños es repelente...", "¿No habia colores no? Esto se supone que no es adoctrinar? Dejad que piensen libremente" o "Indepe colombiana...... Lo q nos faltaba..." son algunos de los que pueden leerse en la publicación de la artista.

Pero lo cierto es que todo esto es mucho más simple. El cartel amarillo hace referencia a la canción 'Amarillo' de Shakira que precisamente finaliza con esa frase 'T'estimu', ya que está dedicada a Gerard Piqué.

Afortunadamente otros usuarios han quitado hierro al asunto afirmando que se está sacando de contexto un simple detalle: "Que retorcidos, por favor..... Es solo un niño dedicándole un te quiero a su mamá... En catalán? Pues si... y que? Es su idioma... O uno de ellos... Tiene la suerte de tener dos...", "Dejen de hacerse historias en su cabeza, tan sencillo la canción en la que dice tal frase "T'estimo" se llama "Amarillo" por eso ese color y esa frase, además no tiene NADA de malo que una persona ame los origenes, lugar de nacimiento o creencia que tiene su pareja, hijos, gente mal rollera que de todo quiere hacer un drama, hacen una tormenta en un vaso de agua", "si la canción se llama amarillo, ¿de que color quieres que sea el cartel?"