Francis Ford Coppola agradece a Selena Gomez su homenaje en el videoclip de 'Sunset Blvd'

Selena Gomez y Benny Blanco se ponen románticos (y sensuales) en Sunset Blvd, el cuarto adelanto del que será su disco en colaboración, I Said I Love You First.

El tema, que establece un erótico juego de palabras en su letra —Quiero ese gran / gran / fuerte / corazón— narra la historia de amor de los protagonistas, que tuvieron su primera cita en esa calle de Los Ángeles y, tras un año de relación, anunciaron su boda en diciembre de 2024. Benny Blanco es responsable de la producción y Selena destaca a nivel vocal.

En el videoclip, de aire retro, la cantante toma como referencia una de las escenas más representativas del cine de Francis Ford Coppola, que corresponde a la película musical One from the Heart. En ella, Selena se alza gigante, sonriendo ante un diminuto Benny que muere de devoción por ella. Lo mismo ocurre en el film de culto de los 80.

El afamado director, agradecido por el homenaje, ha enviado un mensaje a la cantante a través de las redes sociales: "Gracias, querida Selena, por incluir una influencia del trabajo de un viejo abuelo en tu nuevo vídeo musical. Es maravilloso ver un homenaje de One From The Heart vivir de nuevo en tu hermoso y capaz talento".

Entre los ingredientes del videoclip de Sunset Blvd también destaca la lencería y el vestuario estilo boudoir, que aporta ese toque íntimo a un tema en el que la pareja desnuda su interior y sus pasiones más ocultas.