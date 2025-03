Selena Gomez y Benny Blanco cuentan su historia de amor en 'Sunset Blvd'

Selena Gomez y Benny Blanco no solo son pareja sentimental —en diciembre de 2024 anunciaron su boda tras un año juntos—, sino que también están unidos a nivel laboral. Ambos artistas estadounidenses preparan el lanzamiento de su álbum conjunto I Said I Love You First, donde ella destaca a nivel vocal y él en la producción.

El disco, que verá la luz el 21 de marzo, ya cuenta con tres adelantos en forma de sencillos: Scared Of Loving You, Call Me When You Break Up junto a Gracie Abrams y la recién estrenada Sunset Blvd, donde Selena Gomez y Benny Blanco narran detalles de su relación amorosa.

El título del tema hace referencia a la calle Sunset Boulevard de Los Ángeles (California), donde los dos estadounidenses mantuvieron su primera cita. Sobre ello canta la artista y actriz en el estribillo de la canción, donde ambos abrazan la vulnerabilidad del amor tras exponerse públicamente: "Con los brazos abiertos / Abrazándote desnuda, en medio de Sunset Boulevard / Haciéndote famosa, todos miran".

Sunset Blvd es la demostración de que Gomez y Blanco no tienen miedo a mostrar su romance al mundo, y así lo demuestran en la primera estrofa: "Eres mi tarta de cereza / No me importa quién lo sepa / Ámame hasta que muera / Entiérrame con rosas".

Letra de 'Sunset Blvd', de Selena Gomez y Benny Blanco

You're my cherry pie

I don't care who knows it

Love me 'til I die

Bury me with roses

I know you're awfully shy

But I can't wait to hold it, to hold that

-

Big, big

Hard heart

-

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset

-

Feel so good, it hurts

But you fill up what's broken (La-la-la-la)

Woman of few words, but for you

I keep my mouth wide open

I'm praying and hoping that you'll quench my thirst

Not just dip your toes in, I want that

-

Big (Big), big (Big)

Hard (Hard) heart

-

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset (Set, sunset, sunset, sunset)

-

I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust it

Give me, give me, love it, love it

Hey, hey, hey

I just wanna touch it, touch it

Try your hardest not to bust it

Give me, give me, how I love your big

Big heart

-

With open arms

Holding you naked, middle of Sunset Boulevard

Making you famous, everyone's watching

Bare skin, concrete

They're calling the police

Open arms

Holding you naked, middle of Sunset