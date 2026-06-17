Frustración entre los fans de Quevedo por la preventa de entradas 'El Baifo Tour': "No dejaba comprar"

Quevedo vuelve a los ruedos con El Baifo Tour, edición Península. Tras deslumbrar como último invitado de la residencia de conciertos de Bad Bunny en Madrid, el artista afronta las primeras ventas de entradas de sus próximos conciertos.

Este esperado tour parece que será anunciado por tramos, y por el momento solo se conocen las que, en principio, serán las únicas fechas en la península:

Viernes, 9 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

Sábado, 10 de abril de 2027 - Movistar Arena - Madrid

Jueves, 1 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Viernes, 2 de julio de 2027 - Palau Sant Jordi - Barcelona

Y estas ganas de ver un show propio de Quevedo en 2026 provocó un gran colapso en la preventa de entradas de este martes 16 de junio. Para acceder de ella había que registrarse y esperar a recibir un código horas antes del comienzo de la preventa, que comenzaba a las 12:00 horas, pero la demanda fue tan alta que en pocos minutos se habían agotado los tickets. Algunos medios registran que se agotó el porcentaje de entradas destinado a las preventas en 8 minutos.

Como suele ocurrir en estas ocasiones, los fans de Quevedo mostraron su frustración por no haber conseguido entradas a través de redes sociales, que en las últimas horas se ha llenado de quejas y desesperanza por la imposibilidad que conseguir tickets en esta primera oportunidad para los shows de Madrid y Barcelona.

Usuarios de X como @operacioooon mostraron su descontento en pleno proceso para comprar entradas: "Lo de que todavía yo esté en la lista de espera para Quevedo y ya HAYA ENTRADAS DE REVENTA QUE ES??? Sois mala gente". "Qué vergüenza la gestión de la página de El Baifo para comprar entradas en la preventa del concierto de Quevedo. Después de más de media hora de cola, para nada. Te dicen que hay entradas disponibles en todos los precios, pinchas en cualquiera y te vuelven a meter en otra cola", expone, por su parte, @AdriRegue18.

"Pero como puede ser que me meta AL SEGUNDO a la cola virtual de la preventa de Quevedo y a las 12:01 YA NO QUEDEN?", expuso @xdetr0, mientras que @celiags8 denuncia el mismo problema: "No entiendo como a las 12:00 no me dejaba comprar ya entradas para Quevedo. Y venga cargar, y me salen disponibles, después que no".

Hasta la cuenta fan @dqequevedo en X que informa de todos los movimientos del cantante hizo un comunicado a todos los interesados que no habían podido realizar la transacción: "Sabemos lo frustrante que ha sido la preventa porque nosotros también hemos estado intentando conseguir entradas y hemos vivido el caos igual que vosotros".

En una situación así en la venta de entradas para conciertos aparecen las primeras reventas no oficiales, y la mencionada cuenta advierte: "Hemos visto que ya hay personas revendiendo entradas. Os recomendamos tener mucho cuidado y utilizar únicamente canales oficiales para evitar problemas o posibles estafas".

Ni Quevedo ni su equipo confirmaron que las entradas en preventa estaban agotadas. Sin embargo, lo hizo otra cuenta de fans que informa del canario, @QuevedoNews informa en X que ya no quedan entradas en preventa, y recordó que "el 18 de junio se habilitarán todas las entradas en su aforo completo para ambos recintos".

Una segunda oportunidad en la venta general

Aquellos que no han conseguido entradas en preventa tienen una segunda oportunidad: el jueves 18 de junio es la venta general, que arranca también a las 12:00 horas. Por ahora solo hay un canal oficial de venta anunciado:

Web oficial del Movistar Arena para los conciertos de Madrid

Precio de las entradas de los conciertos de Quevedo

El listado de precios oficiales de las entradas de los conciertos de Quevedo en Madrid y Barcelona cuenta con una horquilla de precios más económicos que en su anterior gira: