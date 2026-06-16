10 shows

¿Qué invitado de Bad Bunny en Madrid te ha sorprendido más? ¡Vota en la encuesta!

El puertorriqueño Bad Bunny ha convertido Madrid en su hogar durante los diez conciertos que ha durado su residencia y, como buen anfitrión, ha tenido una buena dosis de invitados que han entusiasmado a sus fans. ¿Cuál es tu preferido?

De Aitana y Marta Díaz a Mora: todos los famosos del último concierto de Bad Bunny en Madrid

Quevedo, artista invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid

Bad Bunny en Madrid
Bad Bunny en Madrid | Mariano Regidor / Getty Images

Europa FM

Madrid 16/06/2026 12:51

La residencia madrileña de Bad Bunny en el estadio Riyahd Metropolitano ha marcado un nuevo hito histórico en la carrera del reguetonero. Una decena de shows en los que el autor de NUEVAYoL ha conectado con sus acólitos en nuestro país y en la que, además, ha dejado momentos inolvidables junto a los invitados con los que ha colaborado sobre el escenario. ¿Quién ha sido tu favorito?

¿Qué invitado de Bad Bunny en Madrid te ha sorprendido más? ¡Vota en la encuesta!

  1. 1

    Quevedo

    Quevedo, artista invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid

    El canario cantó 'Columbia', 'Quédate', 'Wanda' y 'Scandic'

  2. 2

    Eladio Carrión

    'Sauce Boyz' con 'Coco Chanel', 'THUNDER Y LIGHTNING' y 'Kemba Walker'

  3. 3

    De La Ghetto

    Bad Bunny y De La Ghetto

    Al ritmo de 'Aparentemente', 'Sensación del bloque', 'Llegamos a la disco', 'PANTY Y BRASIER 2.0' y 'Fronteamos porque podemos'

  4. 4

    Myke Towers

    Bad Bunny y Myke Towers en Madrid

    'La Pantera' con 'Adivino', 'La playa', 'Lala', 'Diosa' y 'La falda'

  5. 5

    Young Miko

    Young Miko, en el tercer concierto de Bad Bunny en Madrid

    La de Añasco con 'Fina', 'BIAF <3', 'Chulo Pt. 2' y 'WASSUP'

  6. 6

    Lunay

    Bad Bunny y Lunay en el concierto de Madrid del 14 de junio.

    Con un celebrado 'Soltera (Remix)' y 'Aventura'

  7. 7

    RaiNao

    Bad Bunny y RaiNao

    La joven puertorriqueña con 'PERFuMITO NUEVO'

  8. 8

    Mora

    Bad Bunny y Mora

    El artista interpretó 'Hibiki', 'Modelito', 'La inocente' y 'Memorias'

  9. 9

    Luar La L

    Bad Bunny y el rapero Luar la L, en el segundo concierto de DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour en Madrid

    El rapero cantó Teléfono nuevo', 'Caile', 'Side Bitch' y 'No te quieren conmigo'

  10. 10

    Dei V

    Bad Bunny y Dei V

    Colaboración en 'VeLDÁ'