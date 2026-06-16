¿Qué invitado de Bad Bunny en Madrid te ha sorprendido más? ¡Vota en la encuesta!
El puertorriqueño Bad Bunny ha convertido Madrid en su hogar durante los diez conciertos que ha durado su residencia y, como buen anfitrión, ha tenido una buena dosis de invitados que han entusiasmado a sus fans. ¿Cuál es tu preferido?
De Aitana y Marta Díaz a Mora: todos los famosos del último concierto de Bad Bunny en Madrid
Quevedo, artista invitado en el último concierto de Bad Bunny en Madrid
La residencia madrileña de Bad Bunny en el estadio Riyahd Metropolitano ha marcado un nuevo hito histórico en la carrera del reguetonero. Una decena de shows en los que el autor de NUEVAYoL ha conectado con sus acólitos en nuestro país y en la que, además, ha dejado momentos inolvidables junto a los invitados con los que ha colaborado sobre el escenario. ¿Quién ha sido tu favorito?
¿Qué invitado de Bad Bunny en Madrid te ha sorprendido más? ¡Vota en la encuesta!
- 1
Quevedo
El canario cantó 'Columbia', 'Quédate', 'Wanda' y 'Scandic'
- 2
Eladio Carrión
'Sauce Boyz' con 'Coco Chanel', 'THUNDER Y LIGHTNING' y 'Kemba Walker'
- 3
De La Ghetto
Al ritmo de 'Aparentemente', 'Sensación del bloque', 'Llegamos a la disco', 'PANTY Y BRASIER 2.0' y 'Fronteamos porque podemos'
- 4
Myke Towers
'La Pantera' con 'Adivino', 'La playa', 'Lala', 'Diosa' y 'La falda'
- 5
Young Miko
La de Añasco con 'Fina', 'BIAF <3', 'Chulo Pt. 2' y 'WASSUP'
- 6
Lunay
Con un celebrado 'Soltera (Remix)' y 'Aventura'
- 7
RaiNao
La joven puertorriqueña con 'PERFuMITO NUEVO'
- 8
Mora
El artista interpretó 'Hibiki', 'Modelito', 'La inocente' y 'Memorias'
- 9
Luar La L
El rapero cantó Teléfono nuevo', 'Caile', 'Side Bitch' y 'No te quieren conmigo'
- 10
Dei V
Colaboración en 'VeLDÁ'