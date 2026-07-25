Quién es IlloJuan, el 'streamer' malagueño que encabeza La Velada Del Año VI de Ibai Llanos

La Cartuja de Sevilla está a punto de vivir una de los eventos más importantes dl mundo del streaming: La Velada del Año VI de Ibai Llanos. La de este año es una edición muy ambiciosa, con un total de diez combates, y está encabezada por el enfrentamiento entre dos de los streamers más conocidos de nuestro país: IlloJuan y TheGrefg

Juan Alberto García Gámez, nombre real de IlloJuan, es un creador de contenido malagueño de 32 años que, desde 2009 se dedica a compartir vídeos en plataformas como YouTube y Twitch relacionados con los videojuegos. Según TwitchTracker se encuentra entre los diez stremers más vistos en España, donde acumula 4,6 millones de seguidores. En 2025 el de Fuengirola comenzó una relación sentimental con la cantante Lola Indigo.

El boom de IlloJuan tras la pandemia

Aunque empezó a publicar vídeos en 2009 bajo el pseudónimo CameraCafé100, IlloJuan no saltó a la fama hasta principios de 2021. Gracias a series de Twitch como Marbella Vice o Karmaland 5 y a su participación en Ibailand consiguió entrar en el top 10 de streamers españoles con más suscriptores en Twitch en 2022.

Además, en sus primeros años en Twitch, el malagueño compaginaba sus directos con su trabajo como presentador para PlayStation.

En 2024 IlloJuan ganó el premio Ídolo a mejor streamer. Actualmente cuenta con 1.9 millón de seguidores en Instagram, 2,88 millones en Youtube y 4,6 en Twitch.

La carrera musical de IlloJuan

En octubre de 2024 IlloJuan dio el salto a la industria musical con el lanzamiento de Hotel Mali junto al streamer SpokSponha, naciendo así el dúo musical Los Diozes. El álbum cuenta con la participación de grandes nombres del rap español como Kase.O y Foyone.

En mayo de 2026 publicaron su segundo álbum, MESÓN MASÓN en el que han colaborado artistas como María Pelaé o Dollar Selmouni y otros streamers como ElXocas y Orslok.

Su relación con Lola Indigo

En junio de 2025, el streamer acudió al concierto de Lola Indigo en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Desde entonces, ambos comenzaron a coincidir en diferentes eventos del mundo del entretenimiento y las redes sociales y la complicidad que había entre ellos hizo que comenzarán los rumores sobre una posible relación sentimental.

Aunque en octubre se filtró una imagen de IlloJuan besando a la cantante, la pareja no hizo pública su relación hasta finales de año, cuando la artista incluyó varias fotos con el streamer en una publicación que resumía su 2025. Un mes después, el malagueño acompañó a Lola Indigo a la entrega de la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada.

Tanto IlloJuan como Lola Indigo han compartido en varias ocasiones fotos de sus momentos juntos y la artista ha llegado a aparecer en alguno de sus directos de Twitch. La granadina ha sido uno de los grandes apoyos del stremer durante su preparación para La Velada y ha mostrado su apoyo públicamente en numerosas ocasiones: "Ha sido increíble estar a tu lado y verte crecer y trabajar en ti mismo con tanta disciplina y amor (...) Tienes el corazón más grande del mundo. Estoy muy muy muy orgullosa de ti", escribió en una historia de Instgram hace unos días.

Su preparación para la Velada del Año VI

Este sábado IlloJuan se subirá al ring en La Cartuja para protagonizar el combate más esperado de la noche contra TheGrefg, quien tras ganar a Westcol en 2025 repite por segundo año consecutivo. Desde que se anunció el combate en marzo, el malagueño ha ido compartiendo su preparación física para la Velada del Año en YouTube. Mario Alonso, entrenador personal de famosos como Mario Casas y Oscar Casas ha sido el encargado de preparar los entrenamientos y la dieta que ha seguido el streamer.