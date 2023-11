El gesto viral de Sandra Valero que todos los eurofans han identificado

Carismática como ella sola, Sandra Valero nos ha regalado en riguroso directo y, sin ser consciente, un guiño a uno de los momentos más recordados de la televisión en España.

La pequeña valenciana de 12 años, que ha representado a España en Eurovisión Junior 2023 con la pegadiza y divertida canción 'Loviu', ha actuado en primera posición, inaugurando la gala de la final del festival. Tras su enérgica y colorida interpretación, con la que se ha metido a todo el público del Palais Nikaïa, en Niza (Francia), en el bolsillo, la cantante que participó en La Voz Kids ha charlado brevemente con una de las presentadoras del certamen.

Cuando esta le ha preguntado por su artista y su canción favorita, Valero le ha contado que su grupo favorito es Queen. Cuando se ha referido a la segunda parte de la pregunta, ha vuelto a pronunciar: "And my favorite singer is..." (y mi cantante favorito es...), tras lo que se ha rectificado inmediatamente para decir: "Perdón, song, me he equivocado" (perdón, canción, me he equivocado). Una reacción natural y de lo más espontánea de la artista.

X (más conocido como Twitter) ha tardado media fracción de segundo en relacionar la frase de la representante infantil con el famoso traspié de Rosa López, que representó a España en Eurovisión en 2002, cuando, durante una de sus actuaciones en el programa de televisión Operación Triunfo, donde se descubrió a la artista, se equivocó al entrar en una de las estrofas de la canción y paró de cantar para decir, en riguroso directo: "¡Me he equivocao'!". Un momento más que reconocido en la cultura popular española.

Una bonita (e inconsciente) referencia que ha suscitado aún más simpatía entre los seguidores de la valenciana.

Vuelve a ver la actuación de Sandra Valero en la final de Eurovisión Junior 2023