Aitana se sincera sobre cómo vivió la actuación de 'Miamor' en La Velada: "Me gusta incomodar un poco a la gente"

Aitana acaba de deslumbrar con reina del pop a través de su minigira de estadios, Metamorfosis season. La catalana ha hecho suyo el verano de 2025 no solo con su música, sino también dejándose ver muy enamorada del youtuber YosoyPlex.

Antes de irse de vacaciones con el streamer al otro lado del mundo, la cantante ha desvelado algunos secretos de lo que ha supuesto actuar en el Estadi Olímpic Lluis Company de Barcelona y en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

La intérprete de 24 rosas ha confesado para E! NOW LATINO todo sobre las canciones del setlist de sus últimos conciertos: desde cuáles echó de menos y también la canción que siente que es la más peligrosa de defender en directo.

Y precisamente sobre esta última cuestión Aitana se ha abierto en canal para sincerarse: "Creo la canción más peligrosa para interpretar en el escenario es Miamor, porque le molesta mucho a la gente".

Esta colaboración con Rels B es la que acoge la destacada coreografía de la artista, que la puso en boca de todos por su supuesta sexualización. No obstante, la catalana ha insistido que en sus "conciertos se disfruta mucho, es como un momento muy icónico".

El problema llega cuando actúa frente a personas que no son necesariamente sus fans, como le ocurrió en La Velada del Año V, evento de Ibai Llanos en La Cartuja de Sevilla donde Aitana fue cabeza de cartel de las actuaciones musicales.

"Cuando salgo de mi zona de confort, como lo son mis fans que ya me conocen y de mis conciertos en los que me siento muy segura, es verdad que, por ejemplo, en La Velada sí que sentí eso de juzgar si lo que estaba haciendo estaba bien o no", ha compartido.

Pero lejos de ser algo conflictivo para ella, la cantante lo abraza: "A mí me gusta mucho incomodar un poco a la gente, así que personalmente me hace mucha gracia y siempre es muy divertido".

Aitana está muy segura de lo que hace en el escenario, y pronto nos deleitará con más performance en su gira Cuarto Azul World Tour, prevista para 2026.