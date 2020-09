El gran enfado de Antonio Resines por el cierre de una oficina de la Seguridad Social: "Toda esa gente está aquí porque necesita el dinero"

El actor Antonio Resines se ha mostrado con gran indignación ante las cámaras de Más Vale Tarde (laSexta) por el pésimo trato que le han dado en la oficina de la Seguridad Social de la madrileña calle de Gómez Ulla.

Resines se encontraba a las puertas de las oficinas para explicar a los periodistas que le han denegado el paso al edificio. "He solicitado hablar con el director de la sucursal. Me niega el paso. Este edificio es público, es de la Administración del Estado", exclama.

No solo el actor se encontraba esperando por algún trámite. Aguardando en la calle se encontraban varios vecinos que desconocían cuándo iban a ser atendidos. "Me gustaría que alguien me contestase porque toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita porque necesitan el dinero para cualquier tipo de prestación, jubilación, pensiones..."

El intérprete ha denunciado la dificultad de concertar una cita previa, asegurando que la página web no funciona y que nadie les contesta el teléfono.

"Te dicen que llames a un teléfono que no te deja pedir cita previa y te redirige a la web, pero en la web tampoco te lo permiten. Después vienes presencialmente y no puedes entrar sin cita previa y vuelven a redirigirte al teléfono", recalca.

El actor pide al Gobierno que mejore la situación porque "pagamos durante tantos años para que nos atiendan" y denuncia que muchas personas "llevan meses intentando ponerse al día y cobrar".