El gran enfado de Selena Gomez con su guardaespaldas en el concierto de Beyoncé

Selena Gomez, además de por sus inumerables éxitos musicales, películas y series, es conocida por ser una de las celebrities más amables con sus fans.

Para ella, sus seguidores son muy importantes y, si hay algo que no tolera, es que su equipo de seguridad no los tranten como se merecen o que no les dejen acercarse a ella.

Eso mismo ha ocurrido a la artista este viernes en el concierto de Beyoncé en París: entre los asistentes del Renaissance Tour se encotraban muchos fans de Selena y, al verla caminando por el estado no han dudado en corear su nombre, llamarle y enviarle cumplidos.

Ella, muy agradecida, ha querido pasarse a saludar a los mas cercanos, pero su guardaespaldas ha tratado de impedirselo y ha tenido un comportamiento brusco y rudo que no ha gustado nada a la intérprete.

Los asistentes, que estaban con las cámaras preparadas para conseguir una foto con Selena, han capturado en momento en el que la cantante, con un enfado monumental, se ha dirigido al empleado para recriminarle su actitud ante sus fans.

La artista, que lleva unos días en la capital francesa, se ha parado en cada ocasión que ha podido a saludar a sus seguidores, firmarles y tomarse fotos con ellos, algo que le llena mucho.

Al final de este vídeo se puede ver como el mismo guardaespaldas no deja pasar a la furgoneta Raquelle, amiga y asistente de Selena Gomez, cortándole el paso con un brusco movimento para cortarle el paso, pero cuando se ha dado cuenta de que era su acompañante sí le ha dejado pasar al vehículo.

Los múltiples vídeos del mmento no han tardado e hacere virales y acaparar todos los comentarios de los fans de la artista.