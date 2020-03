Hackean a una ex de Justin Bieber y publican una foto falsa del cantante tocándose

Chantel Jeffries , ex novia del cantante Justin Bieber , ha sido hackeada en las redes sociales, donde han subido una foto del cantante masturbándose que ha resultado ser falsa. Poco después, la imagen ha sido borrada de la cuenta.

Después de que Justin Bieber sacara su 'instrumento' a pasear durante sus vacaciones en Hawaii y que todos le viéramos su mini-bieber, no nos parecía extraño que ahora hubiera aparecido una nueva foto de las partes más íntimas del cantante canadiense.

Y es que la modelo Chantel Jeffries ex novia (o ligue) del cantante, sufrió el pasado jueves 18 de agosto sufrió un ataque por parte de un hacker, que tomó el control de todas sus redes sociales. Así pues, el ciberdelincuente subió una foto de Justin Bieber completamente desnudo mientras se masturbaba y etiquetando a Selena Gomez en su pene, algo que enloqueció por completo a las redes en tan solo unos segundos. La relación que ambos mantuvieron proporcionaba una cierta credibilidad a la imagen, ya que era probable que la modelo tuviera una foto picante de su ex.

Pero no, de nuevo la foto ha sido creada con photoshop para intentar destruir la imagen del cantante de Sorry. Las pruebas hablan por si solas: no solo existe una foto prácticamente idéntica a la subida por el hacker en la que podemos ver al cantante posando con pantalones en su Instagram, sino que también podemos ver como el brazo ha sido retocado (de forma muy casera y poco profesional) para moverlo de sitio. La foto original que el cantante publicó en Instagram es esta:

Después de 20 minutos, Chantel Jeffries pudo recuperar el control de sus redes sociales, borrando de inmediato la polémica foto de las redes sociales.

