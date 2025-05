Miley Cyrus desvela la "brutal infección" que padeció tras un rodaje en el Paseo de la Fama de Hollywood

Miley Cyrus se encuentra el plena promoción de su próximo disco, Something Beautiful, que verá la luz el próximo 30 de mayo, y ha concedido una divertida entrevista en el popular show de Jimmy Kimmel, donde además ha cantado en directo por primera vez el single More to lose.

A lo largo de la conversación, además de explicar cómo ha vivió el proceso compositivo de este nuevo trabajo, la estrella del pop ha desvelado que sufrió una "infección brutal" tras el rodaje en el Paseo de la Fama de Hollywood de uno de los vídeos del álbum visual que acompañará al proyecto musical y que será presentado en el Festival de Cine de Tribeca.

"Filmé este video en octubre y, en noviembre, el día de Acción de Gracias, me pusieron en la UCI por un momento", ha recordado Cyrus, aclarando que la pusieron en la unidad de cuidados intensivos porque el hospital estaba lleno debido a la festividad nacional.

"Mi pierna empezó a desintegrarse alrededor de la rótula", ha explicado al atónito presentador. "Y entonces el médico me preguntó: ¿Tiene idea de por qué tiene una infección tan grave en la rótula?", añadiendo que ella solo tenía en la cabeza su imagen bailando sobre el pavimento del famoso paseo angelino.

"Tuve que decírselo y que un cirujano me mirara y me dijera: ¡Qué asco!", ha recordado la cantante entre risas. "Abren cadáveres. Ven dentro de las entrañas de los humanos, y me miran, diciéndome que soy repugnante. ¡Y hacen operaciones cerebrales!", ha comentado con ironía