Haritz Garde, de La Oreja de Van Gogh, confiesa que el primer disco se grabó con otros músicos

Era un secreto que llevaba guardado 25 años y que aunque ha causado algo ruido en las redes sociales, no ha removido ningún cimiento de la industria ni de la cultura pop en español tal y como la conocemos. En tiempos de cancelaciones continuas, La Oreja de Van Gogh continúa atesorando el cariño de la gente.

Un reportaje elaborado por la periodista Laura García Higueras para ElDiario.es destapa que los músicos que se escuchan en el primer disco de La Oreja de Van Gogh, Dile al Sol (1998), no son en realidad los integrantes reales del grupo.

Pablo Benegas, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes dieron un paso atrás y dejaron que otros profesionales hiciesen su trabajo en aras de levantar un debut aupado y arropado por Jennifer Ces, la responsable de Sony que convenció al sello de que apostase por ellos.

"Se tuvo que pelear bastante porque había mucha gente en Sony que decía que no sabíamos tocar bien, que estábamos empezando. Llevábamos muy poquito pero ella veía que teníamos algo", reconoce el batería del grupo, Haritz Garde.

Alejo Squivel fue el elegido por la discográfica para producir el álbum y el que, tras escucharlos tocar, propuso hacer este cambio. "Les dije que veía mucho potencial a las canciones pero que para poder conectar con el público tenían que estar bien tocadas y ellos no tocaban bien", cuenta el ex de Tequila al medio.

Los chicos, compañeros de Universidad, aceptaron la propuesta y se comprometieron a ensayar durante ocho horas al día para que una vez editado el disco pudiesen seguir el ritmo y presentarse ante un público que no los conocía. "Los chicos dijeron que no les parecía mal porque creían que era la opción perfecta para salir a tiempo", dice el productor, que no se iba a arriesgar a un fracaso. "Todos se dieron cuenta de que así saldría mucho mejor. Yo no podía producir algo que fuera a sonar mal. Si lo hubiese hecho tocando como ellos tocaban, el disco no hubiera funcionado. Y con un primer disco fallido, hay carreras que no continúan", añade.

La voz de Amaia Montero sí era auténtica, tenía las tablas necesarias para grabar y aunque luego mejoró, cumplía los mínimos. "Ella sí que tenía las condiciones para cantar, con el tiempo obviamente se perfeccionó y cantó mejor que en este disco, pero ya tenía esa voz que sonaba a que podía gustar y que comunicaba", relata Esquivel.

De este modo, la música de temas como Cuéntame al oído o El 28 se hizo realidad gracias a la colaboración de Josu García, Marcelo Fuentes, Fernando Samalea como batería y Francis Amat.

