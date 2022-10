¿Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero ha anunciado la reactivación de su carrera en solitario después de cuatro años de ausencia con el estreno de un nuevo álbum.

Con un pequeño adelanto en las redes sociales, donde ha desvelado el fragmento de una canción inédita, la cantante da el pistoletazo de salida de una nueva etapa personal y musical. La enésima vuelta de tuerca llega después de un periodo de calma en el que la artista, de 46 años, ha aprovechado el parón de la pandemia para crear nuevos temas y sonidos.

El pasado 8 de marzo se mostraba entusiasmada por pasar "el día de la mujer trabajando" compartiendo una foto desde el estudio. Algo se traía entre manos y ya sabemos qué es: un nuevo álbum, el quinto de su carrera en solitario.

Hace ya 15 años que abandonó La Oreja de Van Gogh, la icónica banda que le dio el reconocimiento y que casi dos décadas después continúa siendo un emblema de nuestro país. Durante casi 12 años fueron el grupo más coreado. Vendieron millones de copias con sus primeros álbumes: Dile al Sol (1998), El viaje de Copperport (2000) y Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003). Los temas que los componen siguen erigiéndose como himnos de la cultura musical española.

Contraportada de 'El Viaje de Copperpot' de La Oreja de Van Gogh // Sony Music

Guapa (2006) fue el último con la voz de Amaia Montero, que se despidió en 2007 de Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes, que eran sus compañeros de Universidad. Con ellos había vivido la aventura de su vida y era el momento de decir adiós. Se despidió manifestando un "cariño de hermanos".

"Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón", dijo en su comunicado de despedida antes asegurar que se decían "muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos… Los quiero como a hermanos… mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos".

Por su parte, los chicos se mostraron afectados por la salida de Montero. "Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir", transmitieron a los medios.

Según contó la artista más tarde, los roces de la convivencia y "un cúmulo de circunstancias" provocaron su salida del grupo, pero 15 años después continúan las especulaciones sobre una posible enemistad. Muchos fans todavía dudan de los motivos que provocaron una ruptura tan traumática para el pop español.

Solo un año tardaron en encontrar una vocalista para La Oreja de Van Gogh. Xabier San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes ficharon a Leire Martínez como líder femenina del grupo. Se había hecho conocida en Factor X y el timbre de voz era similar al de Montero. Al principio el público la acogió con recelo pero poco tardó en ganarse el respeto de los fans. Desde entonces, han publicado cuatro discos: A las cinco en el Astoria (2008), Cometas por el cielo (2012), El planeta imaginario (2016) y Un susurro en la tormenta (2020).

LA OREJA DE VAN GOGH // ONDA CERO VALENCIA

"En todas las relaciones hay un punto de inflexión"

En una entrevista con Risto Mejide en El Rincón de Pensar de Antena 3 en el año 2015, el periodista le preguntaba a Amaia Montero qué había de cierto en todas las versiones que se habían dado. La más teoría más conocida especula sobre una discusión entre Montero y Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda.

"Nada que ver. No sé por qué de repente Pablo. Son muchas cosas las que ocurren y en el fondo ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la Universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que en todas las relaciones hay un punto de inflexión", explicó la artista.

Risto insistió y quiso saber cuál había sido concretamente ese punto de inflexión que lo cambió todo. "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas", manifestó. "No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después en solitario cambia", aseguró.

La despedida en un ascensor: "Me puse a llorar"

Sentada en un cheslón satinado de color beige, Amaia recordaba emocionada cómo había sido la despedida de sus compañeros, ese momento en el que se dio cuenta de que no sabía que pasaría a partir de ese momento.

"Hubo un día que después de una reunión no sé, teníamos que hablar ciertas cosas. Era todo irreal, te digo como lo viví yo. Estaba segura del paso y así lo hice, lo di, pero recuerdo un momento en el que bajamos los cinco en un ascensor. Y de repente nos vimos los cinco. Era una pena y una tristeza.. Yo me puse a llorar ahí... No soy mucho de llorar, era como irreal. Estaba muy segura porque era, como dije, el paso más difícil que había dado en mi carrera personal y profesional. Recuerdo esos momentos, sabía que había llegado ese momento en el que sales del ascensor y no sabes cuándo va a ser la próxima vez que vas a hablar con esa persona y romper una relación de hermanos", aclaró.

Mejide indagó también a cerca de una posible relación amorosa con algo de los miembros de la banda, algo que Amaia negó en rotundo. "No, qué va. Yo era... No como una hermana pequeña, pero sí una chica entre chicos", manifestó.

Los crípticos mensajes de Amaia en Twitter

Años después de la despedida del grupo y con las canciones habiendo calado en el imaginario colectivo de toda una generación, la exvocalista recurría a las redes sociales para lanzar crípticos mensajes hablando de desgaste emocional. Muchos fans se lo tomaron como una especie de ataque o revancha a La Oreja de Van Gogh.

Aunque a día de hoy tiene la cuenta cerrada, el 4 de octubre de 2020 Montero escribía: "Y en ese punto me entra la lástima… Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias… Con mis equivocaciones mis aciertos pero con las cosas claras… Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas y eso desgasta, desgasta mucho… No es tan fácil como Amaia se fue. Como diría un gran amigo mío "nada es lo que parece". Quizá Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama la música. Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas. #siemprelibre".

La Oreja de Van Gogh en la portada del álbum extra 'Rarezas' de 2004 // SonyMusic

Los ataques a Leire Martínez

2020 fue un año convulso en la cuenta de Twitter de Amaia Montero. Leire Martínez también salió escaldada con las indirectas de la artista.

"Quiero pensar que la vida es justa que el tiempo pone a cada uno en su lugar que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y entonces es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia", escribió Amaia Montero en un mensaje sin destinatario aparente.

En el siguiente tuit se revelaba la pista definitiva. Amaia hablaba de Leire Martínez, que en su Instagram solía utilizar el hastag #EasyLife (vida fácil). "Y luego también las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!", publicó.

Tal fue la polémica que se formó en torno a estas declaraciones que Montero desactivó su cuenta, no sin antes dejar un revelador recadito. "Casi 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace… Y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo... Me disparan a matar… No llevo el chaleco antibalas puesto así que adelante!!! Y no os dejéis nada por favor!!!", dijo.

Este domingo y por primera vez en 13 años, Leire Martínez aclaraba en Socialité algunos de los puntos de sus polémicas con Amaia Montero. Explicó que firma los discos de LODVG que canta Amaia porque una vez el CD sale a la venta "es propiedad del que lo compra" y este es el que elige quién se lo dedica con un autógrafo.

Además, añadió que en muchas ocasiones ha sentido empatía por Amaia porque ser una mujer en la industria musical es de todo menos sencillo.