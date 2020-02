Un hawaiano se hace pasar por Bruno Mars y la lía en las calles de Vancouver

Imagen no disponible / Atresmedia

Las calles de Vancouver, Canadá, han sido testigos de la caracterización del presentador de televisión Jason Pires como Bruno Mars. Un buen camuflaje gracias por una camisa de flores, unas gafas de sol y una gorra fueron la clave del éxito para ser el clon de Mars.

El presentador aprovechó que el cantante hawaiano visitaba Canadá para promocionar su último álbum, 24K Magic y se lanzó a la calle vestido como el artista. ¡Idéntico! Nadie se dio cuenta de que Pires no era el auténtico Bruno Mars.

La gente de Vancouver se volvió loca corriendo detrás del presentador intentando esquivar a los guardaespaldas para sacarse un selfie con el intérprete de That's What I Like.

Lo más gracioso del asunto es que no es la primera vez que Pires se mete en la piel de Mars... ¡y nunca le han reconocido! La verdad es que ambos se parecen aun sin caracterizar.

¡El presentador ya tiene disfraz para Carnaval y seguro que lo peta!

Además, esta no es la primera vez que alguien se hace pasar por un famoso y arrasa por la calle, ya lo hizo Krizz Solano, una youtuber muy conocida en Costa Rica, que se vistió como Justin Bieber y la lió en un centro comercial. También lo hizo Kevin Rogers, otro youtuber con un aspecto físico clavadito a Maluma. El joven se hizo pasar por el artista y las fans se volvieron histéricas tras él.

El mundo de la fama es agotador, y sino que se lo digan a los que se atreven a hacerse pasar por un famoso...