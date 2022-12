Hiba Abouk y Achraf Hakimi: un amor a pesar de la diferencia de edad, sus hijos y sus orígenes libios y marroquíes

"Amo AMAR. Porque el amor es la energía más poderosa del mundo y puede con todo". Esta es una de las innumerables dedicatorias de amor que se pueden encontrar en el Instagram de Hiba Abouk, la red social donde comparte sus impresiones, sus inquietudes culturales y los retazos de su vida que no guarda bajo llave en la intimidad.

Eso sí, tampoco acostumbra a difundir demasiados detalles, solo los oportunos y necesarios. Y el amor por su marido Aschraf Hakimi y los dos hijos que tienen en común no iba a ser menos.

La actriz, que alcanzó la popularidad en España hace algunos años al protagonizar la serie El Príncipe, se ha trasladado a Qatar para brindar todo el apoyo del mundo al jugador de la Selección de Marruecos. Fue él el responsable de eliminar a España de la competición en la tanda de penaltis y ella lo celebró en las redes sociales. Orgullosa, le daba la enhorabuena y lo animaba a continuar esforzándose para lograr todos sus objetivos.

La actriz, de 36 años, ha aprovechado su estancia en el país árabe para hacer turismo y disfrutar de grandes experiencias.

Visitó el desierto de Doha, paseó por la ciudad e incluso se ha dado una vuelta por el Museo Nacional de Qatar.

Una familia juntos a pesar de la diferencia de edad

2018 fue el año en el que se fraguó su amor y desde entonces no se han separado. Se supo que estaban juntos gracias a unas románticas fotos en un resord de las Islas Maldivas, el destino donde empezó a cuajar un amor que se vería multiplicado solo dos años después.

Amín, su primer hijo, llegaba al mundo el 11 de febrero de 2020. Poco antes de su nacimiento, sus padres habían sellado su amor en una boda secreta de la que no compartieron fotos ni testimonios. "Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo", revelaba la actriz a la revista ¡Hola! "Fue algo muy familiar. Nos queda pendiente celebrar una gran fiesta", dijo antes de que el confinamiento frustrase sus planes.

El hermano de Amín, Naím, llegaba dos años y un día después que el pequeño de la casa. Los caprichos del destino hicieron que naciese un 12 de febrero de 2022.

Los cuatro han formado así la familia unida que siempre desearon. No les importaron las críticas por la gran diferencia de edad que existe entre ellos.

Hiba Abouk es 12 años mayor que Aschraf. Ella nació en 1986 (tiene 36) y él en 1998 (tiene 24).

Orígenes libios y marroquíes pero nacieron en Madrid

Tanto la actriz como el futbolista nacieron en la capital, pero lo cierto es que ambos pertenecen a la primera generación de su familia que tiene nacionalidad española. Esto quiere decir que sus padres se instalaron en España antes de que ellos llegasen al mundo, dos familias extranjeras que se asentaron en Madrid para tener la oportunidad de criar y darles un futuro a sus hijos.

"Mis padres son tunecitos, mi padre es de origen libio pero nacido en Túnez. Se conocieron allí", revelaba la actriz en una entrevista en 2012.

Aschraf Hakimi tiene la doble nacionalidad. Aunque nació en Getafe, que sus padres sean de Marruecos le ha dado también la acreditación marroquí.

El matrimonio trasladó su residencia a España antes de que él naciese y sus orígenes son muy humildes. "Llegaron cuando eran jóvenes. Tenían algo más de 20 años. Mi madre limpiaba casas. Y mi padre se buscó la vida en la calle. Era vendedor ambulante. Se ganaban la vida como podían", revelaba en 2019 en una charla en la que destacó los innumerables episodios racistas que ha vivido.

Hakimi tuvo la oportunidad de jugar en la Selección Española de Fútbol pero lo rechazó para jugar con Marruecos. La Roja no era su sitio.

"Fui a la Selección Española también para probar. Estuve un par de días en Las Rozas y vi que no era mi sitio adecuado, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí", dijo en deportista en una entrevista con Marca.