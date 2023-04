Hiba Abouk habla de su separación con Achraf Hakimi: "Estoy tranquila porque hice lo que tenía que hacer"

La separación entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi no deja de acaparar los principales titulares, aunque no por motivos positivos. El futbolista del Paris Saint-Germain se encuentra en medio de una investigación por una supuesta violación en la capital francesa que tuvo lugar en diciembre de 2022.

La actriz ha querido marcar distancia sobre todo esto, especialmente por sus dos hijos, y hace unas semanas emitió un comunicado en el que confirmaba el divorcio y dejó claro que este supuesto delito habría ocurrido después de que la pareja tomara caminos separados y para ella fue "un shock". Incluso le mandó a ella un mensaje de apoyo: "Siempre he estado y estaré del lado de las víctimas".

Hiba Abouk y Achraf Hakimi // Gtresonline

En medio del drama por la separación, la madrileña ha concedido una entrevista para Elle en la que ha contado como está viviendo esta nueva etapa. Ha reflexionado sobre los divorcios, señalando que "no es nada del otro mundo y hay que quitarle hierro al asunto".

Más allá de tratarlo como un drama, ha aclarado que "no será la primera ni la última", aunque lo ha calificado de "complicado". "Lo importante es que tengo la tranquilidad de haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer", ha expuesto la actriz de El príncipe.

"Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor", ha detallado sobre su separación.

Los hijos de Hiba Abouk, su mayor apoyo

Ahora mismo, está centrada en sus hijos y en acostumbrarse a su nueva vida sin Achraf: "En la vida hay muchos momentos buenos y también otros malos. Te casas por amor y te divorcias por desamor. La gente evoluciona, cambia, crece y toma un camino unas veces y también puede que haya un punto en el que te dejas de encontrar. Y cuando eso sucede no hay nada que forzar".

Ella tiene claro que sin Aním y Naím no habría podido sobrellevarlo de la misma forma: "Ser madre me ha hecho tener un sentido de la responsabilidad que tal vez antes no tenía".

"No sé si me ha pasado factura profesionalmente, pero, desde luego, la experiencia de ser madre me hace muy feliz. Mi prioridad no es mi profesión, es mi pequeña familia, son mis hijos, y mi felicidad pasa antes por estar con ellos y verlos crecer en vez de irme a rodar seis meses fuera. Y no pasa nada", ha remarcado.

Pequeños detalles como pueden ser llevar a su hijo mayor al colegio son para ella "la vida, sin punto de comparación".