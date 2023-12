La hija de José Luis Gil da una triste noticia sobre el futuro de su padre en la televisión

Dos años después de sufrir un ictus que hizo que se alejase de las pantallas hasta la fecha, el estado de salud de José Luis Gil, el mítico Juan Cuesta de Aquí No Hay Quien Viva, no es el mejor de todos.

Su hija Irene ha confesado a la revista Pronto una triste noticia para el mundo del entretenimiento: "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves", ha afirmado.

"Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas", continuaba explicando.

Además, ha destacado un detalle sobre la el estado de su padre, y es que aunque haya evolucionado favorablemente en algunos aspectos, en otros no tanto: "Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven. Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".

Hace unos meses también reconoció a través de sus redes sociales que era una situación muy dura, que nos recuerda, salvando las distancias al caso de Bruce Willis, cuyas hijas van actualizando el estado de su padre y, lamentablemente, cada vez está en peores condiciones.

"Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", aseguraba la hija del Gil en redes sociales, asegurando que "la vida nunca será la misma".

La mujer, las hijas y los compañeros del mundillo de José Luis siempre muestran su cariño y su apoyo al actor, tanto de puertas para dentro como para afuera.