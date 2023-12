El estado de salud de Bruce Willis empeora muy rápido: "Nadie sabe cuánto tiempo le queda"

Es cada vez más difícil dar buenas noticias sobre el estado de salud de Bruce Willis . Desde el diagnóstico de demencia frontotemporal, el actor se ha retirado de la vida pública y toda la información que hemos ido conociendo de él la ha dado su familia o amigos más cercanos.

Le cuesta andar, expresarse, pero sobre todo no reconocer a sus seres queridos. Su mujer, Emma Heming, ya explicó en una entrevista con Today que estaba siendo "muy duro" para ella y sus hijas porque son conscientes que no tiene cura y ahora mismo solo pueden acompañarlo para que no pase estos años solo.

Un amigo íntimo al protagonista de La jungla de cristal ha charlado con Us Weekly y ha sido bastante pesimista con el futuro que le espera a Bruce: "Tiene días buenos y días malos, pero en los últimos dos meses, ha habido muchos más días malos que buenos".

"Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, por lo que están absorbiendo cada momento que pasan con él. La atención se centra en que esté cerca de la gente que ama y le recuerden las felices fiestas del pasado", ha lamentado esta persona, quien ha aprovechado para recordar que están pasando las navidades todos juntos.

Emma Heming y Bruce Willis

"Esta experiencia ha unido aún más a toda la familia. Todavía aprecia la temporada navideña y le encanta tener a toda su familia bajo un mismo techo para escuchar música, comer y ver viejas películas caseras".

Bruce Willis está pasando estos meses junto a su familia más cercana: su actual esposa, Emma Heming, y sus hijas mayores Rumer, de 34 años, Scout, de 31 y Tallulah, de 29, nacidas de su matrimonio con Demi Moore. Además, las pequeñas que tiene con su actual pareja Mabel, de 11 años, y Evelyn, de nueve.

