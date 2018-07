La hija de Whitney Houston se casa con su hermano 'adoptivo'

En contra de la voluntad de su familia y anunciándolo a bombo y platillo a través de Twitter, Bobbi Kristina Brown, hija de la fallecida Whitney Houston y Bobby Brown, ha contraido matrimonio en secreto con su hermano, Nick Gordon.

La pareja ya anunció en 2012 sus intenciones de casarse. La noticia cayó como un jarro de agua fría en su familia, preocupada además por la salud de 'Krissi' —como la llaman en su círculo—, ya que también compartió con su madre la adicción por las drogas. La abuela de Bobbi Kristina considera que el joven se está aprovechando de la fragilidad de su nieta tras la muerte de su madre, y han intentado alejarla de él desde entonces, sin éxito.

“Felizmente casada y entonces muy enamorada, por si no lo notaste la primera vez”, escribió en la red social para mostrar una foto de sus manos con los anillos de boda.



Nick, de 24, y Bobbi Kristina, de 20, decidieron dejar de lado las opiniones y formalizaron su amor. La hija de la cantante argumenta que realmente no existe el parentesco porque nunca se llegaron a formalizar los papeles de la adopción, aunque se han criado como hermanos.

Según ha declarado la hija de Whitney Houston a varios medios norteamericanos "mamá era la que incluso dijo que sabía que íbamos a empezar a salir".

@nickdgordon 💍💎👌👍! #HappilyMarried• SO#Inlove• if you didn't get it the first time that is..😉 ✌️&❤️! 💋 pic.twitter.com/AgsYCOn6Us