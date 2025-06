Shakira recuerda con pesar la vez que se cortó el pelo por un consejo de su suegra: "Me lo dijo con muy malas intenciones"

Si hay algo característico de Shakira a parte de su especial movimiento de vientre en la danza es su melena. Aunque la artista ha cambiado muchas veces de peinado, esos rizos naturales fueron los que sellaron gran parte de lo que representaba la colombiana como artista.

Para ella su pelo siempre ha sido muy especial, y cada uno de sus peinados han marcado una época. Ahora lo luce dorado, pero recuerda con cariño su melena castaña natural. Así lo ha explicado recientemente en una entrevista para Harper's Bazaar.

"Mi cabello oscuro... en esa época representaba la inocencia. Pero luego me metí en el rock y me volví un poco más gótica, y usaba un pendiente aquí, una cruz, y ningún pendiente del otro lado", dice riendo. "Y me vestía de negro, con el cabello también negro, y me parecía un poco a Morticia Addams", ha compartido para la revista.

La intérprete de Amarillo ha explicado que entiende el significado del pelo, pero que no se arrepiente de ninguno de sus cambios. Eso sí: ha dejado claro que nunca se la verá con un corte de pelo demasiado corto. Y todo viene por una anécdota de su pasado.

"El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté, y de inmediato pensé: '¿Qué hice?'", dice. "Pensé: 'Oh, mi poder se ha ido. Mi identidad se ha ido '. Nunca más volvería a llevar el cabello corto; no es para mí", ha confesado Shakira.

Y esa persona que le dio aquel consejo fue la madre de Gerard Piqué. "Fue mi exsuegra quien me dio ese consejo", ha sentenciado para el mencionado medio.

No es la primera vez que la colombiana no tiene buenas palabras para Montserrat Bernabéu. Uno de los versos más famosos de su colaboración con Bizarrap también la expone: "Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Y con el tiempo, Shakira está compartiendo algunos momentos que vivió con la familia del exfutbolista, dejando claro que no fueron los mejores.