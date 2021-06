La historia del nombre de Alaska, su relación con Mario Vaquerizo y su opinión sobre las drogas

Alaska lleva toda la vida en la música. Debutó en 1977 con Kaka De Luxe y desde entonces no se ha bajado del escenario. A estas alturas es casi imposible no conocer a la voz de Fangoria. Tiene 57 años y lleva 43 en la música. Lo que quizás no se sepa tanto es la historia de su nombre, desde cuándo está con Mario Vaquerizo y cuál es su opinión sobre la maternidad.

Luego llegaron Alaska y los Pegamoides y Alaska y Dinarama y finalmente Fangoria, que ya ha cumplido 32 años. La formación se creó en 1989. ¡Casi nada!

En el camino han estado programas, películas y series de éxito como La bola de cristal, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón y el reality Alaska y Mario, donde la pareja hizo a los telespectadores partícipes de su relación.

¿Cómo empezó la relación de Alaska y Mario?

La relación de Alaska y Mario es una relación más que consolidada. Todo empezó cuando Mario trabajaba como mánager de Alaska. Se enamoró de su jefa, pero no se lo dijo. Actuó.

"¡Le planté un beso directamente con la buena suerte de que fui correspondido!", contó el líder de las Nancys Rubias en una entrevista en Canal Sur con Toñi Moreno.

Aquello fue el 10 de junio de 1999 y seis meses después se estaban dando el "sí, quiero" en Las Vegas. Se casaron un 29 de noviembre y, como no podía ser de otra manera, Mario Vaquerizo se vistió de Elvis.

Si se casaron en España en 2011 fue por un sentido práctico, como dijo el propio Mario Vaquerizo, en una entrevista: "Se hizo por sentido común, por dejar las cosas bien arregladas por si le pasa algo a alguno de los dos".

Ellos dicen que no son una pareja convencional. De hecho, después de Las Vegas no se fueron a vivir juntos. Esperaron cuatro años para fijar una única residencia de pareja.

Nunca quiso ser madre

Alaska y Mario no tienen hijos, ya es conocido por todos. La propia Alaska reconoce que si es así es porque ella nunca ha querido.

"La decisión de no tener hijos, sé que es egoísta, estuvo en mí", contó en una entrevista con El País. "Yo tenía 36 años cuando conocí a Mario y ya había pasado por esa disyuntiva de si quería o no. A los dos nos gusta malcriar a los niños de los demás. Pero tener uno propio y educarlo… por mucho que Mario diga que le hubiese gustado, yo creo que no”, aseguró la cantante, que mucho antes ya había dicho que no quería ser madre.

Tomó la decisión (y se liberó) cuando tenía 31 años: "Tuve mi experiencia interna y decidí definitivamente que no. Hasta ahora la pregunta siempre era '¿no vas a tener niños?' Como si fuera una obligación. No quiero tener hijos y punto".

En los 80 y sin drogas

Alaska es uno de los símbolos de La Movida Madrileña y si algo se relaciona con La Movida Madrileña son las drogas. Podría pensarse que su relación con estas sustancias existió, pero ahí entra Pedro Almodóvar.

Alaska, en la película 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' // Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón

"Cuando sale el tema, siempre dice: 'Que hable ella, que, como no se drogaba, se acuerda de todo'. Yo las he tenido delante, al alcance de mi mano, pero no me van", contó en una entrevista en la revista Elle. "No me gustan, así que no creo que haya sido mérito mío no consumirlas. Las observo desde un punto de vista antropológico, cero lúdico", aseguró la artista rompiendo con uno de los clichés de la época.

Por qué Olvido se llama Alaska

Es raro no encontrarse a alguien que no sepa que el verdadero nombre de Alaska es Olvido. Pues su nombre es en realidad un olvido, pero esta vez de su padre.

"Me llamo Olvido, por un olvido real de mi padre", contó en una entrevista en la que explicó que su progenitor había tenido la idea de ponerle el nombre de su madre, es decir, de su madre, lo que se ve que no recordaba era el nombre.

En una reunión familiar, otra persona cercana le dijo a Manolo Gara que "la que se llamaba Olvido era su hermana, no su madre". Es decir, su nombre es un homenaje familiar, pero no como había sido planeado.

El origen de su nombre artístico hay que buscarlo en una canción: "Todos mis amigos me llaman Alaska" decía una prostituta en la canción de Lou Reed Caroline says II, que escuchó por primera vez cuando tenía 12 años. El nombre de Fangoria, su formación actual, se lo robó a una revista de cine especializada en series B y ciencia ficción que se publica en Estados Unidos desde 1979,