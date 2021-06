Alaska habla sobre Miguel Bosé y Victoria Abril y se defiende de quienes la acusan de negacionista

Fangoria ha vuelto a la música con Existencialismo Pop, su nuevo EP que el dúo ha presentado con el single Momentismo Absoluto. Alaska ha visitado el plató de El Hormiguero para presentar este nuevo trabajo y para hablar de otros temas de actualidad.

Pablo Motos ha querido preguntarle por las acusaciones de negacionista por haber defendido que personas como Miguel Bosé o Victoria Abril hayan expresado su opinión acerca de la pandemia. "Yo no defiendo lo que las personas han dicho, defiendo que digan lo que consideren", ha matizado la artista.

"Esto no es un juicio popular. Si no estás de acuerdo, y además te parece una barbaridad, me parece muy bien. Pero entonces nadie hubiera dicho nada. Porque lo que hoy no es una barbaridad lo fue en su día. Esto es muy complicado y te retrae, y hace que no opines ya de nada", ha continuado explicando.

Además, Alaska ha asegurado que sólo por defender que cualquier persona pueda expresar su opinión, la han tachado de negacionista: "Luego los programas ponen una ventanita con las cuatro caritas como 'los nuevos negacionistas' dices 'ya está bien'. Eso hace que el día que vas con la mascarilla por la calle venga una persona y te diga '¡traidora!' y entonces tú te quedas como '¿qué está pasando?' Pero esto es lo que está pasando".

Finalmente, la artista ha concluido recalcando la gravedad de quedarse callado y convertirse "en mueble", algo muy peligroso para la sociedad.