Hodor de 'Juego de Tronos' publica su primer single como DJ

El actor Kristian Nairn , que encarna el personaje de Hodor en Juego de Tronos , se lanza a la conquista del mercado musical con su debut como productor: Up. El actor lleva más de 11 años pinchando, y su gira Rave Of Thrones ha sido todo un éxito en Australia.

Los lazos entre el mundo de la música y la serie Juego de Tronos parece que cada vez son más estrechos. Después de crear el musical de la serie junto a Coldplay y los cameos de varios músicos en la serie como Sigur Rós, Mastodon, The National o Hold Steady, parece que ahora son los protagonistas de la serie los que empiezan a mostrar su entusiasmo por la música.



Es el caso de Kristian Nairn, el actor encargado de dar vida a Hodor, que acaba de publicar Up, su propio single de música dance junto a Leanne Robinson. Además Nair tiene prevista una gira de tres meses en Estados Unidos y Reino Unido llamada Rave of Thrones.



Dj Nairn no es en absoluto un recién llegado a la escena de los Djs, pues su debut se produjo hace 11 años. Desde entonces, ha compartido cartel con Calvin Harris y Mylo, entre otros, y el año pasado pudo realizar la primer gira de Rave of Thrones por Australia.