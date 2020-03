Iggy Azalea le felicita el cumpleaños al hombre “al que le debe sus fabulosos pechos”

Iggy Azalea es una de las celebrities que no tiene problema en reconocer que ha pasado por el quirófano para verse mejor. La artista ha declarado en varias entrevistas que es absurdo intentar ocultar algo así y que no debe ser un tema tabú, ya que no es nada malo.

Eso sí, también advierte de que no es ningún juego y que los resultados no siempre pueden ser los esperados si no se recurre a profesionales: "No hay nada blanco o negro sobre la belleza o la cirugía plástica. No hay garantías de que eso arregle cómo te sientes contigo misma".

Además de reconocer que se ha sometido a una rinoplastia y un aumento de pecho, Iggy alaba siempre que puede a su cirujano plástico Ashkan Ghavami. Por este motivo ha aprovechado el cumpleaños de su médico para dedicarle una divertida felicitación: "Podría parecer demasiado obvio que yo dijera que tengo en alta estima al hombre al que debo mis fabulosos pechos y mi nariz. Pero vanidad al margen, quiero que sepas que eres increíblemente divertido, talentoso, ecléctico, un progresista y alguien que apoya a las mujeres independientemente de cuál sea la decisión que quieran tomar respecto a sus cuerpos (no todos los hombres piensan igual). Así que enhorabuena por ti. Me siento orgullosa de llamarte mi amigo".

Por su parte, Ghavami no tardó en contestar a su amiga agradeciéndole el gesto y su confianza.