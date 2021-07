"Me encontré en un baño encerrada con ellos": Veronica Echegui confiesa que sufrió abusos sexuales a los 16 años

Verónica Echegui ha protagonizado en las últimas horas una de las declaraciones más difíciles de su carrera como actriz en su visita al programa Este es el mood de Amarna Miller, en el canal de YouTube de Badoo. La intérprete, que acudió para hablar del placer femenino en el proyecto de la exactriz pornográfica, acabó revelando uno de los momentos más duros de su vida: fue agredida sexualmente en dos ocasiones durante su adolescencia.

Víctima de dos agresiones sexuales

La actriz, que presenta la comedia española Donde caben dos, ha accedido a compartirlo alegando que, "si no lo hablamos, se queda estancado en aguas podridas". Echegui explicaba que quería "naturalizar" su sufrimiento porque ella no hizo "nada malo" durante las dos agresiones sexuales que sufrió. "No estaba en un buen momento y esos son los escenarios en los que los depredadores sexuales se aprovechan para utilizar tu miseria y abusan de ti, que es lo que me sucedió a mí en las dos ocasiones", confesaba.

Verónica Echegui continuó con el relato de esta terrible experiencia, detallando que ocurrió durante las fiestas de un pueblo un fin de semana. "Me lo estaba pasando increíble y descubrí que la tradición de vestirse de lobos y perseguir a las chicas para cazarlas se lleva haciendo todos los años. Con 16 años quieres complacer, no ser una aguafiestas, no querer quedar mal con mi amiga hasta que me encontré en un baño encerrada con ellos, llamando a la puerta", revelaba la actriz, que señaló que ella quería jugar y que, por ello, debería tener derecho a elegir.

Ahora, años después de esta difícil situación, Verónica Echegui ha reconocido que le hubiera gustado que alguien le hubiera dicho en aquel momento que, "aunque la vida es maravillosa, hay mucha oscuridad también'". Por esto mismo, cree que es fundamental continuar con la educación sexual para los más jóvenes, especialmente a la hora de encontrar referentes: "Es necesario una reforma de la educación para que a los chavales se les explique que, por ser mujeres, no somos objetos y que merecemos el mismo respeto que cualquiera", concluía.

